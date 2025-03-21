飲茶養生｜研究揭飲1種茶可防癌/防失智/防心臟病　每日飲夠「這個數」中風風險激減24%

【失智症／癌症／中風／心臟病／綠茶】不少人都有飲茶養生的習慣，有研究就指出，每日只要飲用1類茶達2至4杯，即可有助降低24%中風風險，此外更可有助降低心臟病和中風的風險。

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失智症｜綠茶助減失智風險？研究：每飲1杯風險激降6%

據《紐約時報》報道，日本於《Nature》發布最新研究，該研究團隊分析近9,000名成年人飲茶及咖啡的習慣，並使用腦部掃描來分析他們的數據。

結果發現，每日飲用3杯或以上綠茶的受試者「大腦白質」病變範圍明顯縮小，結果與2022年統合分析相互印證，該研究指出每增加1杯綠茶攝取，失智風險遞減6%，證實每日飲用3杯以上綠茶，能顯著降低大腦白質病變，該病變正是認知衰退與失智症的重要指標；而對於飲咖啡防失智方面，結果中則未有任何證據證實，飲用咖啡與防止認知能力下降有顯著關聯。

報道引用2022年《Nature》及《National Institutes of Health》的兩項研究結果，證實過去研究曾一致顯示飲用綠茶可以防止認知能力下降，包括每飲一杯綠茶，罹患失智症的風險就會降低6%；每天飲2到3杯綠茶可以顯著降低認知能力下降的風險，但飲4杯或更多之後並便再無強化效果，學者推測希臘伊卡利亞島長者極少失智現象，可能與當地慣飲草藥茶（含綠茶成分）有關。

失智症｜綠茶助改善心臟健康、減癌症風險、降血壓及防中風

除了預防失智症，綠茶富含「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（EGCG）等強效抗氧化劑，可有助抗發炎和細胞保護作用，幫助降低癌症和中風的風險，《ScienceDirect》2023年研究就曾指出，每日飲用2至4杯綠茶的人中風風險降低 24%，除此之外更可以改善心臟健康，包括降低膽固醇水平和降低血壓，從而降低心臟病和中風的風險：

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同場加映｜6大類茶葉匹配3種體質

茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶/烏龍茶，90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家教大家揀最適合自己的養生茶！

以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

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以下3類茶葉適合寒底人士飲用：

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至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

資料來源：紐約時報、Nature、Nature、National Institutes of Health、ScienceDirect

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