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親子好去處｜20名人參予港鐵《牛仔創作展》　梁詠琪創作搪膠公仔勾童年回憶

親子好去處

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梁詠琪親臨港鐵香港站任嘉賓

今年「藝術三月」，港鐵特別聯乘同樣跨越十載的元祖級經典漫畫《牛仔》呈獻《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，向原作者王司馬的經典作品致敬。

展覽邀得逾二十位深受《牛仔》作品啟發的本地演藝人和藝術家創作全新作品，包括：包括梁詠琪、林海峰、葛民輝、利志達、朱祖兒等。

參與其中的梁詠琪擔任嘉賓，分享其創作6吋搪膠「牛仔」造型公仔及主題畫作的背後理念。

Gig所創作的公仔以黑及灰色為主，呼應《牛仔》報章連載時期的黑白色畫風。以冷線編織而成的冷帽及吊帶連身長褲，由Gigi小時候最喜歡的打扮作為靈感創作而成。畫作則結合了《牛仔》不同角色的笑臉，寓意「笑口常開」。

小時候每個禮拜都追看《牛仔》漫畫而成為支持者的Gigi，早已將這位「兒時朋友」介紹予女兒Sofia。Gigi：「《牛仔》作品以圖畫作表達，甚少文字，更能令小朋友發揮想像力，自己意會作者的幽默感和故事隱喻，很適合已經10歲的Sofia。我很慶幸可以介紹『牛仔』給她認識，延續「牛仔」帶給我們的純真和童心。」

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