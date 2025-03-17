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金秀賢金賽綸｜命理師曾批金秀賢1面相擅長說謊　昔日言論被圍剿如今卻成預言

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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命理師曾批金秀賢1面相擅長說謊，昔日言論被圍剿如今卻成預言。

韓星金秀賢近日被爆與已故女星金賽綸交往時，對方尚未成年。金秀賢雖一度否認事件，但其後又改口承認曾與對方相戀，並強調交往時對方經已成年，不過金賽綸母親作出反駁，批評金秀賢大話連篇。

近日有網民發現，12年前有命理師在綜藝節目上分析金秀賢面相，指他容易說謊，當時被粉絲圍剿，如今網民紛紛道歉。

金秀賢金賽綸｜韓國命理師批金秀賢1面相特徵易說謊

最近有網民翻出過去一個韓國綜藝節目片段，節目上請來命理師分析藝人面相，當時有命理師批金秀賢有大小眼的面相，在面相學中是屬於「擅長說謊、騙術高明」的眼睛。

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該言論令當時的節目嘉賓難以置信，並質疑命理師「為甚麼要這樣說金秀賢」，同時也被一班金秀賢粉絲圍剿，如今影片被翻出，網民紛紛向他道歉，並讚「先知都是寂寞的」。

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