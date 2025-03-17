消委會網上砌機2025｜網上砌機商一半遺漏兼容問題　部分未清晰顯示零件庫存量

▲ 消委會選取10間有提供網上砌機服務的商戶進行市場調查。（資料圖片）

消委會選取10間有提供網上砌機服務的商戶進行市場調查，並實試配置查詢服務，評估整體表現。結果發現所有商戶均能在專屬砌機頁面提供足夠的零件資訊，惟在使用網頁的體驗及方便程度各有差異。

消委會指，「砌機」除了著眼價錢和硬件效能外，消費者亦需留意各零件是否相互兼容。消委會實試員將3組共有7類涉及電腦零件兼容性問題的自選電腦配置，查詢10間商戶，結果有一半商戶未能指出所有兼容問題，有1至2個兼容問題遺漏。有2間主動指出「樽頸」問題，並按預算重整零件清單，客戶服務表現出色。

最新影片推介：

建議提供可修改預設組合 並改善頁面設計

消委會建議，消費者在下單前，先向商戶查詢配置是否互相兼容，坊間亦有網站可供消費者查詢，可多加利用。若消費者對電腦硬件的認識較淺，可先考慮商戶提供的預設電腦組合，再按需要在原有配置上作修改。消委會又建議，商戶可進一步改善頁面設計，例如以不同顏色標示可兼容零件，並將關鍵規格置於產品名稱前端和末端，方便消費者直接比較同類型產品。

消委會又發現，部分商戶未有清晰顯示零件的庫存量，並容許消費者將缺貨產品加入訂單，要在核實訂單時再與消費者溝通。消委會表示，除了拖慢「砌機」流程，更有機會令消費者失預算。

調查中發現，6間商戶的砌機頁面清楚列明庫存狀況；「珍寶電腦」會因應零件的庫存而將購物按鈕顯示為「加到購物車」或「訂購」；而「法奧」、「香港終端」雖有在個別產品欄目加上「缺貨」字樣，但仍有部分缺貨產品未有標示，即使在其他頁面亦未有提供相關的完整資訊。消委會提醒可直接聯絡商戶確認，並建議有關商戶改善網頁設計，清楚展示庫存狀況。

半數商戶未能容許或不保證 送貨上門即場測試電腦

此外，10間商戶均可代為將零件組成一部能即插即用的電腦主機，大部分收費由港幣80元至350元不等，相差逾3倍。但當中有一半商戶未能容許或不保證送貨上門時可供即場測試電腦，消費者如果遇上產品問題，需另行聯絡客服人員再作跟進，較為不便。

另外，而有7間商戶稱會為產品在運送途中損壞而負責，僅「珍寶電腦」表明不會承擔任何損失或損害，建議消費者自行投保，「環球電腦」則要求消費者聯絡商戶再作處理。另一方面，「有壞換新」一般保障期由7日至30日不等，然而部分商戶亦訂明，若干類別的零件不受「有壞換新」保障。若因零件長期缺貨或無法換貨，過半數商戶承諾會全單退款，惟手續費未必可獲退還。

消委會建議消費者在收貨時錄影整個開箱過程，檢查零件有否損壞，盡可能要求即場測試，萬一出現到貨已損問題，也可即時指出和記錄。商戶送貨時亦應配合這要求，以減省日後就退換貨品而衍生的麻煩或糾紛。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】