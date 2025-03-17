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著數優惠｜太興App推三重餐飲優惠 3月起免費派超過$350優惠券

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發布時間： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

由3月18日至31日，「太興App」推出三重餐飲優惠。即買即用，更可與親友分享，即時一起享受超值優惠！

第一賞！買HK$1000電子美食現金券即送HK$150

由2025年3月18日至31日，於「太興App」，購買HK$1000電子美食現金券即額外多送HK$150！除了可以即買即用，你更可以即時與會員親友分享，只要一App在手，就能品嚐太興集團旗下13個品牌及超過170間分店的餐飲滋味！

第二賞！即享22款餐飲優惠券 總值超過HK$350

由2025年2月19日開始至2025年5月31日，下載「太興App」成為會員或現有會員，即可享22張總值超過HK$350的餐飲優惠券，優惠可用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲等13個太興集團旗下餐廳品牌，超過170間分店，讓你可以盡情享受不同超值優惠！

第三賞！推薦親友入會再送HK$35優惠券

有好東西又怎能不惠及親友？成為會員後，推薦親友下載並加入「太興App」，在註冊用戶時輸入推薦人的電話號碼，雙方均可即獲HK$35優惠券，當中包括：HK$10堂食電子優惠券 2 張，以及HK$15外賣自取電子優惠券1張。數量有限，送完即止。

優惠活動適用於香港太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、Bingle Bingle、滿山及TOKENYO之分店(香港機場及航天城 11 SKIES 分店除外)。

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