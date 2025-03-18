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生產力學院vLearn線上學習平台  助你輕鬆提升未來技能

特約

發布時間： 14 分鐘前

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想在忙碌生活中提升自己，又不想受時間地點限制？生產力學院的vLearn線上學習平台讓你隨時隨地學習未來技能!  

平台專為香港人在職人士而設提供廣東話學習資源、融入本地案例，無論你想學新科技、提升職場軟技能，還是為企業未來鋪路，vLearn平台都可以幫到你。網上課程內容實用又貼地，隨時隨地讓你掌握未來技能，還有大量免費學習資源，絕對是提升技能的好幫手！ 

上課模式優勢 靈活高效

vLearn平台的靈活性是一大賣點，無論你是上班族還是出差頻繁的管理人員，只要有網絡和設備（手機、平板或電腦），即可隨時學習。課程時長從28分鐘到4小時不等，短則一小時精華課，長則深入進階課，總有一款適合你! 課程提供中英文字幕，學習無障礙，完成後更有電子證書，既增值又可以充實履歷。 

對中小企來說，vLearn的學習管理系統方便實用，可追蹤員工進度與成效，還有各方面的行政支援、出勤紀錄及評估一應俱全，省時省力。幫員工提升能力之餘，企業又可增強競爭力，達至雙贏。 

課程實用多元化 

vLearn課程緊貼市場對「新質人才」的需求 ，強調「創新」、「高質量」及「綠色」，推動「新質生產力」發展。精選課程包括： 

●   《網絡安全基礎班》：教你防範網絡攻擊，適合職場人士，尤其是處理敏感資料者。http://u.hkpc.org/aTV 
●   《生成式人工智能應用：成就企業創新與數碼轉型》：講解 AI 如何推動創新，適合創業者及管理層。http://u.hkpc.org/aTK  
●   《ESG 的商業實踐》：融入可持續原則，適合中小企負責人。 http://u.hkpc.org/aU2 
●   《管理團隊表現》：助你組建高績效團隊，提升團隊士氣及達成目標 http://u.hkpc.org/aRz 
●   《學習最新科技 ABCD成爲非IT專業的科技專才》：非 IT 人士學 AI、區塊鏈等，助職場突圍。 http://u.hkpc.org/aRy 

vLearn課程適合職場新人學習新技能、中層管理帶領轉型，或中小企負責人提升企業價值。不熟識IT也能輕鬆上手，課程由淺入深，容易掌握。 

社會變化快，掌握未來技能至關重要。vLearn提供便捷平台與實用知識，助你站穩腳跟，即上 https://www.hkpcacademy.org/learning-management-system/ 了解詳情！ 
 
(特約) 

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