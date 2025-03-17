美食情報｜皇仁舊生中菜會飯宴　預約要7個月必吃佛跳牆

▲ 每隔幾個月就會去皇仁舊生會吃飯一次

有些飯局就不一定有錢就吃得到，像皇仁舊生會中菜部出名好食又抵食，但如不是皇仁舊生就不能訂枱，好友林先生每次訂枱都預我一份，這晚連貼士每位820元，但絕對物超所值。

雖說舊生可以訂枱，但絕對不是容易訂得到，一排就是7、8個月，林先生一放日子出來，一桌16個位就被我們留名填滿，遲幾分鐘都沒有，可想而知其受歡迎程度！吃飯之前，先看一看大廚梁師傅的手寫菜單，龍飛鳳舞，沒一個字能看懂，看來梁師傅不揸鑊鏟還可以揸筆喎！

▲ 「鮑魚佛跳牆」，看魚翅實在多得誇張，骨膠原多得嘴唇都黏住了。

林先生預先為我們想好菜式，共有11道菜：沙姜豬手、桂花蜜餞美國桶蠔、鮑魚佛跳牆、翠瓜茄子炒蟶子皇、鹽焗雞、蟹粉豆苗、百花蟹鉗、白胡椒蝦、臘味煲仔飯、咖哩和牛腩煎米粉、生磨腰果露湯圓。

▲ 桶蠔大大隻，外層香脆，裡面十分creamy！

每道菜都出色，毋庸置疑，但說到必點的一定是「鮑魚佛跳牆」。其實我還很想試這裡的爵士湯和杏汁豬肺湯，但每次皇仁飯局都有新朋友出席，貼心的林先生就會每次都點佛跳牆，讓新朋友一嘗這經典。

佛跳牆十分足料，將魚翅撈上來，多得像粉絲；鮑魚串了起來，每串有好幾隻，保證人人有份；不得不提的還有裡面的豬肘子金華火腿，鹹香得很，豬皮邪惡都要淺嘗，軟腍入味，油脂充足，用來送酒一流！

▲ 「生磨腰果露湯圓」是我很喜歡的甜品

我很喜歡的還有「桂花蜜餞美國桶蠔」，每隻蠔都很有分量，外層微脆，裡面creamy，一口咬下去，十分滿足；單尾的「生磨腰果露湯圓」都是我的打包對象，不會太甜，腰果味濃，還有每人兩粒芝麻湯丸，飽到往生都照食完，又要重幾磅了！

