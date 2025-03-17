  • 17°C
香港時間：2025317日 (一) 19:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

懷孕喜訊｜棒棒堂威廉宣布老婆再懷孕佗B女　預產期7月大仔每晚幫媽咪搽肚皮油

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

棒棒堂威廉宣布再做爸爸，恭喜晒！

【新手爸媽/棒棒堂/威廉】從台灣綜藝節目《模范棒棒堂》出道的藝人威廉（廖亦崟），與體育主播卓君澤婚後育有1子「百香果」，威廉昨晚在社交平台開心宣布老婆已懷有第二胎，而且是女兒，成功湊成一個「好」字！ 

點擊圖片放大
+3
+2

懷孕喜訊｜威廉追女成功兩年抱兩

39歲的威廉雖然是偶像團隊出身，但個性陽光搞笑，因此深得大家喜愛，他與體育主播卓君澤於2022年結婚後，火速在2023年10月誕下兒子百香果，想不到兒子未足兩歲，威廉已宣布老婆再度懷孕，並且追女成功，兩年抱兩，非常厲害！

最新影片推介:

童學園
視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

威廉在社交平台分享BB超聲波照片，留言謂：「各位觀眾…我有女兒了哈哈哈哈，我們從一家三口變成一家四口了，妹妹目前叫做檸檬…因為她媽媽說百香檸檬很好喝，搞的家裡好像是開手搖飲的…但我長期在家中沒有什麼地位，只好接受這一切。」

懷孕喜訊｜B女預產期7月乳名叫檸檬

他又指非常開心女兒檸檬的到來：「目前她已經六個多月，預計今年七月就會降落地球與我們見面了，百香果現在對妹妹還沒有什麼概念，但是已經會幫媽媽擦肚子油，跟他說有妹妹在肚子裡…所以他一直覺得妹妹跟肚肚是一樣的，檸檬非常的酷…做高層次超音波直接比出『國際不雅手勢』，看來我不用太擔心她未來會不會被欺負，哈哈很期待百香檸檬的組合會蹦出什麼樣的新滋味呢？」

點擊圖片放大
+5
+4

而卓君澤也有開心留言：「台灣人常說娶某前、生子後，運氣會很旺！這下真的旺得four，要變成一家四口了歡迎檸檬，嘿對，高層次超音波一拍就是個少惹我手勢，相當有個性！預計是個巨蟹女寶，奇怪，威廉每次許願都成真，我今年生日也許願他少用手機，也沒見到實現啊。」可見威廉已恨生女恨了很久，恭喜晒！

相關新聞：

新手媽媽｜前《3日2夜》女神誕女大談分娩蝦碌事　吳紫韻感激神隊友：一直陪伴在側

黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家

新手爸媽丨麥明詩分娩在即盛勁為公開招聘外傭　不經意曝光老婆預產期

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
11:49 2025/03/12
新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
新手媽媽｜何依婷全身名牌貴氣Look賀31歲生日　懷孕7個月零走樣靠1招成功減甜食
19:32 2025/02/25
新手媽媽｜何依婷全身名牌貴氣Look賀31歲生日　懷孕7個月零走樣靠1招成功減甜食
懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
16:39 2025/03/03
懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
今日 14:00
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】

你可能感興趣

新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
11:49 2025/03/12
新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
新手媽媽｜何依婷全身名牌貴氣Look賀31歲生日　懷孕7個月零走樣靠1招成功減甜食
19:32 2025/02/25
新手媽媽｜何依婷全身名牌貴氣Look賀31歲生日　懷孕7個月零走樣靠1招成功減甜食
懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
16:39 2025/03/03
懷孕喜訊｜Peppa Pig媽媽宣布懷第3胎全家超興奮　上節目晒超聲波相率先爆預産期
新手爸媽 懷孕 綜藝節目

最高瀏覽

突發｜港鐵：應警方要求暫時關閉宋皇臺站B2及B3出入口
突發｜港鐵：應警方要求暫時關閉宋皇臺站B2及B3出入口
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
急症室最長等候時間（03月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月17日 時間16:05）
消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜
消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜
金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！
金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！