懷孕喜訊｜棒棒堂威廉宣布老婆再懷孕佗B女　預產期7月大仔每晚幫媽咪搽肚皮油

▲ 棒棒堂威廉宣布再做爸爸，恭喜晒！

【新手爸媽/棒棒堂/威廉】從台灣綜藝節目《模范棒棒堂》出道的藝人威廉（廖亦崟），與體育主播卓君澤婚後育有1子「百香果」，威廉昨晚在社交平台開心宣布老婆已懷有第二胎，而且是女兒，成功湊成一個「好」字！

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懷孕喜訊｜威廉追女成功兩年抱兩

39歲的威廉雖然是偶像團隊出身，但個性陽光搞笑，因此深得大家喜愛，他與體育主播卓君澤於2022年結婚後，火速在2023年10月誕下兒子百香果，想不到兒子未足兩歲，威廉已宣布老婆再度懷孕，並且追女成功，兩年抱兩，非常厲害！

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威廉在社交平台分享BB超聲波照片，留言謂：「各位觀眾…我有女兒了哈哈哈哈，我們從一家三口變成一家四口了，妹妹目前叫做檸檬…因為她媽媽說百香檸檬很好喝，搞的家裡好像是開手搖飲的…但我長期在家中沒有什麼地位，只好接受這一切。」

懷孕喜訊｜B女預產期7月乳名叫檸檬

他又指非常開心女兒檸檬的到來：「目前她已經六個多月，預計今年七月就會降落地球與我們見面了，百香果現在對妹妹還沒有什麼概念，但是已經會幫媽媽擦肚子油，跟他說有妹妹在肚子裡…所以他一直覺得妹妹跟肚肚是一樣的，檸檬非常的酷…做高層次超音波直接比出『國際不雅手勢』，看來我不用太擔心她未來會不會被欺負，哈哈很期待百香檸檬的組合會蹦出什麼樣的新滋味呢？」

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而卓君澤也有開心留言：「台灣人常說娶某前、生子後，運氣會很旺！這下真的旺得four，要變成一家四口了歡迎檸檬，嘿對，高層次超音波一拍就是個少惹我手勢，相當有個性！預計是個巨蟹女寶，奇怪，威廉每次許願都成真，我今年生日也許願他少用手機，也沒見到實現啊。」可見威廉已恨生女恨了很久，恭喜晒！

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