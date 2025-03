婚變傳聞︱鄭中基與前經理人曖昧片翻炒 余思敏曾被提醒：小心呢個女人

▲ 鄭中基與前經理人及余思敏的關係耐人尋味。

【鄭中基/余思敏/婚變/婚外情】鄭中基與結婚14年的前有線娛樂新聞台主播太太余思敏(Sammie)傳婚變,余思敏生日與一對仔女及朋友慶祝,未見丈夫鄭中基,而兩人的IG又互相unfollow,令婚變傳言甚囂塵上。最近一段鄭中基與前經理人何慶湘的曖昧片被翻炒,當時有網民就留言給余思敏:「小心呢個女人。」

去年余思敏去年在IG忽然帖文預告「Something big are coming…」並tag了老公鄭中基、鄭中基經理人何慶湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台IG,相當耐人尋味,似足警告!余思敏前日(13日)在IG限時動態中分享跟子女吹蠟燭的合照,祝自己生日快樂,並發文「Happy Birthday to me, Start a new chapter」,表明「開始新一頁」,之後鄭中基余思敏於IG上互相取消追蹤,令婚變傳言甚囂塵上。

鄭中基何慶湘曖昧片翻炒

近日一段4年前的「機動電視台」YouTube片段突然翻炒,片中鄭中基和何慶湘一同吃外賣,二人聊天時笑得很開心,鄭中基疑似不少心弄污褲子,當他把紙巾放在大腿上時,何慶湘忍不住細心幫忙,雙方的互動非常曖昧。當時已有網民提醒余思敏:「鄭中基老婆,要好小心呢個女人,從佢嘅眼神睇得出,好有曖昧關係,呢個哨牙妹肯定會有啲嘢,從佢眼神都睇得出。」

何慶湘曾傳出懷孕

鄭中基去年9月突然發文表示與合作10年的經理人終止合作,更指何慶湘「工作及道德操守有問題」,當時已惹來極多猜測,懷疑何慶湘介入鄭中基和余思敏的婚姻中,甚至一度傳出何慶湘懷孕的傳聞,而何慶湘之後一直未有露面,直至去年聖誕節何慶湘現身友人聚會,戴上聖誕帽的她站在第二排中間,腹部被完全遮掩未能確定是否有孕,但笑容燦爛,完全未有被第三者傳聞影響心情。

現年53歲的鄭中基與妻子余思敏育有一對子女,大女鄭梓喬(Emma)和兒子鄭梓仁(Evan)。Emma今年12歲,剛從名校小學畢業,並在爸爸的演唱會上與他同台合唱,展現了出色的音樂天賦,獲得觀眾的讚賞。

Emma遺傳了父親的音樂細胞,擅長唱歌,並對進入音樂行業表現出濃厚興趣。不過,鄭中基希望她先完成學業,並尊重她未來的選擇。

