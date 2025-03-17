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婚變傳聞︱鄭中基與前經理人曖昧片翻炒 余思敏曾被提醒：小心呢個女人

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發布時間： 32 分鐘前

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鄭中基與前經理人及余思敏的關係耐人尋味。

【鄭中基/余思敏/婚變/婚外情】鄭中基與結婚14年的前有線娛樂新聞台主播太太余思敏（Sammie）傳婚變，余思敏生日與一對仔女及朋友慶祝，未見丈夫鄭中基，而兩人的IG又互相unfollow，令婚變傳言甚囂塵上。最近一段鄭中基與前經理人何慶湘的曖昧片被翻炒，當時有網民就留言給余思敏：「小心呢個女人。」

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去年余思敏去年在IG忽然帖文預告「Something big are coming…」並tag了老公鄭中基、鄭中基經理人何慶湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台IG，相當耐人尋味，似足警告！余思敏前日（13日）在IG限時動態中分享跟子女吹蠟燭的合照，祝自己生日快樂，並發文「Happy Birthday to me, Start a new chapter」，表明「開始新一頁」，之後鄭中基余思敏於IG上互相取消追蹤，令婚變傳言甚囂塵上。

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鄭中基何慶湘曖昧片翻炒

近日一段4年前的「機動電視台」YouTube片段突然翻炒，片中鄭中基和何慶湘一同吃外賣，二人聊天時笑得很開心，鄭中基疑似不少心弄污褲子，當他把紙巾放在大腿上時，何慶湘忍不住細心幫忙，雙方的互動非常曖昧。當時已有網民提醒余思敏：「鄭中基老婆，要好小心呢個女人，從佢嘅眼神睇得出，好有曖昧關係，呢個哨牙妹肯定會有啲嘢，從佢眼神都睇得出。」

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何慶湘曾傳出懷孕

鄭中基去年9月突然發文表示與合作10年的經理人終止合作，更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，當時已惹來極多猜測，懷疑何慶湘介入鄭中基和余思敏的婚姻中，甚至一度傳出何慶湘懷孕的傳聞，而何慶湘之後一直未有露面，直至去年聖誕節何慶湘現身友人聚會，戴上聖誕帽的她站在第二排中間，腹部被完全遮掩未能確定是否有孕，但笑容燦爛，完全未有被第三者傳聞影響心情。

現年53歲的鄭中基與妻子余思敏育有一對子女，大女鄭梓喬（Emma）和兒子鄭梓仁（Evan）。Emma今年12歲，剛從名校小學畢業，並在爸爸的演唱會上與他同台合唱，展現了出色的音樂天賦，獲得觀眾的讚賞。

Emma遺傳了父親的音樂細胞，擅長唱歌，並對進入音樂行業表現出濃厚興趣。不過，鄭中基希望她先完成學業，並尊重她未來的選擇。

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