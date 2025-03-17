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慢性發炎｜慢性發炎易養出癌症　8大症狀「身體正在發炎中」【醫生教4招防癌秘笈】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 21 分鐘前

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【慢性發炎／癌症／防癌／抗炎】慢性發炎等同身體裡醞釀著一個計時炸彈，長久下去會增加患癌風險。有醫生指出，若身體出現8大症狀已經出現警號，切勿忽視或習以為常，可從調整生活和飲食抗炎，逆轉慢性發炎。

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台灣基因醫生張家銘近日在其Facebook專頁長撰文，慢性發炎並非單一器官的問題，而是全身性的影響。他形容，這種「看不見的發炎」不像感冒或受傷那樣明顯，常被誤以為只是「身體比較敏感」，但長期忽視可能引發嚴重健康危機。張家銘列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

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8大症狀如下：

  • 熱氣：生痱滋、口臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作
  • 腸胃消化不良：壓力大時容易肚瀉，或常出現胃食道逆流、腹脹、消化不良
  • 疲累：即使每天睡足7至8小時，仍感到疲憊不堪，精神不振
  • 無記性：記憶力變差、思考變慢、注意力難以集中，容易忘東忘西
  • 關節痛：早上起床或久坐後站起時，膝蓋、腰部感到僵硬或疼痛
  • 皮膚變差：容易生暗瘡、皮膚暗沉、紅腫、濕疹或過敏
  • 壓力一大容易病：免疫力下降，比以前更容易生病，且恢復時間變長
  • 莫名發胖：即使飲食控制得當，肚子卻越來越大，體脂肪增加，代謝變慢

慢性發炎｜長年累積致癌毒素

張家銘強調，慢性發炎並非突發的健康問題，而是長年累積的結果。它可能從年輕時就開始影響身體，若不加以改善，長期下來可能誘發心血管疾病、糖尿病、癌症、失智症、肥胖與抑鬱症等嚴重疾病。然而，慢性發炎並非無解，只要改變生活習慣，就有機會減緩甚至逆轉這場隱形的健康危機。

慢性發炎｜4招抗炎防癌　多吃5種食物

張家銘建議，要改善慢性發炎，可從以下4方面著手：

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飲食調整：

  • 減少攝取精製糖、加工食品與油炸物
  • 多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶等

規律運動：

  • 每天快走30分鐘，或進行瑜珈、游泳等運動，幫助啟動身體的抗發炎機制。

充足睡眠：

  • 避免捱夜，確保身體有足夠的修復時間，以免發炎指數上升。

減少環境毒素：

  • 選擇玻璃或不鏽鋼容器取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具。
  • 減少使用化學清潔劑，降低環境毒素對身體的影響。

防癌飲食｜6種抗炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

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防癌飲食｜5種引起發炎食物

Dr. Frank Hu另指出，常見有5種引起發炎的食物：

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防癌飲食｜10大防癌食材

身體長期慢性發炎會增加患癌風險。日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏曾推介經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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