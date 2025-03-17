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北角新都城百貨｜屹立逾半世紀7月起休業裝修　街坊感可惜冀將來復業

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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新都城百貨將於今年7月1日起休業。（梁偉榮攝）

網傳屹立北角超過半世紀的新都城百貨將於今年7月1日起休業，進行大規模裝修工程。記者今午（17日）到訪，商場內多個商戶掛上「搬遷清貨」告示及推出優惠。有街坊對商場休業表示可惜，期望裝修工程結束後可復業；亦有街坊指新都城百貨沒有活力、貨品不吸引，將來重建也不出為奇。

梁婆婆表示80代搬至北角，新都城百貨已存在，當年人流非常暢旺，尤其是年近歲晚，百貨公司便會擠得水泄不通。不過近年人流已非常稀少，可能因為多了大型商場的原故，知道它7月1號要暫時停業都表示很可惜，因為自己常常來購買衣服，而且對百貨公司內的環境也非常熟悉。她指現在經濟環境不好，很多大型店舖都結業，希望新都城百貨裝修完後真的可以復業。

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田太對於新都城百貨暫停營業表示可惜，她每星期都會有1至2次來購物，剛才入內閒逛時覺得非常冷清，她表示停業裝修可能只是借口，「咁大地方，租金一定不會平，無商戶承租就做不下去了」，她表示雖然可惜，但時代轉變，舊東西不去就沒有新事物，希望上址到時有新景象的一面。

佘先生對於新都城百貨即將停業表示並不可惜，因為現在周圍都有大型商場，認為新都城百貨是一個沒有活力的商場，貨品不甚吸引，就算將來裝修重建也不出為奇，相反普遍市民對附近新光戲院結業才會感到可惜，始終商場百貨公司有很多，但睇粤劇的戲院就甚少有，他表示新都城百貨停業後，對面的華豐國貨可能是碩果僅存的百貨公司。

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新都城百貨於1974年成立至今，佔地16萬平方呎。商場內有男女服飾、嬰童用品、運動用品、家居電器、家品傢俬、旅行用品等，租戶包括豐澤電器、Bossini、G2000等。地下層設有美食坊，有薩莉亞意式餐廳、大家樂等餐廳；地庫有惠康超級市場及AEON Daiso。

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