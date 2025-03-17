手機充電禁忌｜專家指手機1充電習慣極傷電池　iPhone咁設定即可延長電池壽命

▲ 專家指手機1充電習慣極傷電池，咁樣設定即可延長電池壽命！

【iPhone充電禁忌/手機充電禁忌/手機充電問題】手機的電池壽命會隨著使用時間下降，日前有外媒指，手機充電至100%仍繼續充電，容易縮短電池壽命，如果想延遲電池壽命，專家教1手機設定！

手機充電禁忌｜1充電習慣加速電池老化

據外媒《CNET》報道，如果要延遲手機電池壽命，最重要的方法是「減少在100%電量時持續充電的時間」，有專家指，當電池長時間處於滿電狀態時，會對手機內部結構造成壓力，加速電池老化外，也會影響整體健康度。

手機充電設定｜iPhone 1設定延長電池壽命

蘋果在iOS 13開始已有「最佳化電池充電」功能，可以透過了解使用者的充電習慣，延後充電至100％的時間。後來iOS 18更新增了「充電上限」功能，只需要3步就可以設定完成，延長電池壽命！

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Apple官方又指出，即使將充電上限設置為95％，也為iPhone帶來正面影響。另外，也有科技網站建議，把手機電量維持在30%至80%間，避免電量太低，而充電最多充到90%，更有效地延長電池壽命。

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手機充電上限｜多間手機製造商已進行最佳化充電管理

《CNET》編輯兼手機評論員Patrick Holland指，除了過度充電會影響電池壽命外，還有很多影響電池老化超壽命的因素。蘋果和其他手機製造商已經透過軟體進行最佳化的充電管理，不過最重要的是找到自己合適的使用平衡，毋需過於擔心手機電量耗盡。

Apple官方亦提醒，啟用「充電上限」功能時，iPhone不時也會顯示充電至100%，這是為了讓電池設備維持在最佳效能狀態，不需要太過擔憂。

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手機騙案｜iPhone新型騙案按1鍵即被鎖機 改1設定即可避免

騙徒手法層出不窮，除了電話詐騙，連按iPhone通知都有機會中招！近日有網民分享自己的iPhone出現 一個通知，自己按下後隨即被鎖機，聯絡Apple客服後才得知自己遇騙，便發文提醒大家。面對該問題有網民發現只要在鎖屏時拉下通知欄，再向左滑即可清除，正常使用。如果想預防，可以更改手機1個設定以避免自己按錯！

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延伸閱讀：網絡安全｜iPhone新騙案按1鍵即被鎖機 更改1設定免被盜用個人資料信用卡

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