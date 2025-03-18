牙齒健康丨男友1日只刷1次牙　快30歲從未蛀過牙　牙醫激讚：教科書級別牙齒

【蛀牙／口腔健康／刷牙】台灣一名女網民近日在網上發文分享，其男友每日只刷一次牙，但口腔卻毫無異味，連一顆蛀牙也沒有，甚至連牙醫也稱讚他的牙齒是「教科書級別」，令不少網民感到神奇，引發熱議。

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一名女網民在論壇Dcard發文表示，她的男友只會在晚上洗澡時刷牙，每天只會刷一次。如果後來再進食，他也不會再刷牙，而早上起床時也不會刷。然而，讓這位女網民驚訝的是，男友的口腔完全沒有異味，甚至沒有任何蛀牙。

這名女網民提到，男友沒有定期洗牙的習慣，因此她每半年就會強迫他去洗一次牙，而每次都是由不同的醫生進行，診所也不固定，但每位醫生都認為男友的牙齒是「教科書級別」，認為他一定很用心照顧牙齒，並稱讚快30歲的人竟然沒有蛀牙，實在不多見。

她指出，甚至有一次，還有醫生邀請周圍的人一起觀察男友的健康牙齒。雖然男友的牙齒因吸煙而有些煙垢，但醫生表示那只是外觀問題，並不影響健康。這讓女網友感到不公平，她表示，「相較之下我每天認真刷牙還用牙線，結果還是一堆蛀牙，老天爺真的很不公平。」

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發文曝光後，引來眾多網民共鳴，有人感嘆「中了基因樂透，真羨慕」，還有人提到「沒記錯的話會不會蛀牙跟基因的關係蠻大的，有些人就真的清潔做的超棒，但就會蛀牙。我就有認識不刷牙沒蛀牙，啊我不刷牙滿口爛牙，這幾年花了快15萬（台幣）在處理。」

牙齒健康丨蛀牙小知識

據衞生署資料所示，蛀牙是指牙齒受到破壞，由牙齒表面的琺瑯質開始，逐漸蔓延至牙齒的深層組織。以下為蛀牙的成因︰

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牙齒健康丨5大護齒習慣

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牙齒健康丨4類護牙食物

台灣「沐光美學牙醫診所」曾於其Facebook專頁分享4類對口腔健康有益的食物，包括奶酪類食物和深海魚類等，所含的營養素均有益牙齒健康，讓大家「吃」出強健的牙齒：

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