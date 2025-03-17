消委會｜消委會27個生活小貼士　推動精明、可持續消費

▲ 消委會就著節能減廢、走塑和綠色採購3大方向，為消費者整合27個生活小貼士。（消委會網站圖片）

極端氣候變化是當前全球面對的最大挑戰，各地大力推動可持續發展。國際消費者聯會將今年「國際消費權益日」的主題定為「公平轉型至可持續生活方式」，鼓勵消費者實行「可持續生活方式」，以減少耗用自然資源、二氧化碳排放、廢物和污染等。同時，消委會亦就著節能減廢、走塑和綠色採購3大方向，為消費者整合27個生活小貼士。

▲ 冷氣機選一級能源標籤的型號更慳電。（資料圖片）

節省能源 選擇「1級」能源效益型號電器

推動「可持續消費」是消委會重點工作之一。現時，強制性能源效益標籤計劃已涵蓋11種高能源消耗的產品，例如冷氣機、冷凍器具、慳電膽、洗衣機、抽濕機和電視機，消委會呼籲消費者選購產品時，謹記選擇「1級」能源效益的型號；以分體式冷氣機為例，「1級」與「3級」能效產品的耗電量可相差36%。

消委會又建議，一般家庭應關掉備用模式的電器。舉例指，家庭約有10至20件電器處於備用狀態，關掉有關電器可令總用電量減少達3%，若全年電費支出為1萬元，便能節省300元。

小家庭用小型洗衣機 放滿才洗

如日常清洗的衣物不多，建議選擇耗水量較少的小型洗衣機；洗衣機半滿與全滿所耗用的電力相若，因此應盡量放滿一機衣物才啟動洗衣機，並用30度水溫清洗衣服代替40度，一年可節省高達4成耗電量。

參考消委會過往進行的電壓力煲測試，電壓力煲烹煮時間較用明火的快，降壓時可利用煲內餘下的熱力及壓力進一步烹煮食材，建議消費者可考慮使用電壓力煲或壓力煲煮食，以減少烹煮時間，節省能源。

▲ 衣服不多的家庭，可選擇用水量較少的洗衣機。（資料圖片）

點餐勿過量 減少即棄產品

另一個簡單易行的源頭減廢方法，是從飲食習慣入手，例如避免過量點餐，以及自備食物盒「打包」剩食。消委會指，今年《財政預算案》撥款1.8億元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量，市民若多加利用，亦有助減輕堆填區壓力。

消委會鼓勵市民減少外賣，即使有需要外賣亦應盡量自攜餐盒及杯；此外，全港超過30個地鐵站和不少大型商場已裝置「加水機」，消費者亦可自攜水樽去裝水或購買食水，減少廢棄膠樽。而在超級市場購買非預先包裝的新鮮水果時，應避免取用保鮮膠袋，建議隨身攜帶環保袋。

選用環保產品 減少食肉、轉用番梘

在日常生活方面，建議消費者選用較環保配方的清潔用品和個人護理產品，例如成分使用植物性界面活性劑，成分可生物降解，亦對紡織物和人體皮膚較為溫和。

消費者在選購個人清潔用品時，可考慮轉用番梘；由於番梘只用紙張包裝，生產過程碳排放約只有沐浴露的11分之1，整個生命周期的碳排放則是沐浴露的5分之3。

此外，減少食用肉類和拒絕進食瀕危的物種如魚翅、髮菜等，並盡量購買本地或鄰近地區生產的食物，減少因運輸而產生的碳排放。

▲ 外出用餐點茶不宜過多，以免浪費。（資料圖片）

推動銀髮族選用可持續產品

要達至公平轉型，必須照顧到不同年齡層、不同經濟能力的消費者的不同需要。消委會指，根據過往調查發現，基層非在職準長者（55至64歲）是可持續消費的慢熱者，以節約行為為主，對選擇可持續產品，及實踐可持續生活方式的認知較弱。

消委會期望，企業可把握機遇，研發更多可負擔、加入可持續元素的樂齡日用和科技產品，讓樂齡人士亦享有公平機會，選擇合適的可持續產品及服務，促進「銀色消費」。

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