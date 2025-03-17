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金秀賢金賽綸︱金賽綸媽媽超狂背景曝光　曾任模特兒傳20歲輟學生女　培育3女兒入行

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【金賽綸/金秀賢/橫豎研究所】韓國女星金賽綸於2月16日離世，年僅24歲。因事件愈鬧愈大，金秀賢經紀公司早前公開呼籲希望能與女方母親聯絡，不過此舉似乎未能平息女方家人憤怒，金賽綸母親透過《橫豎研究所》發出7點聲明。而金賽綸年輕母親的童顏照及背景，亦因此再於網上引起熱議。

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Healthy Life｜2個動作助準媽媽拉伸肩膀

金賽綸母親出聲明控訴金秀賢

金賽綸母親於上周透過YouTube節目《橫豎研究所》曬出金秀賢疑似在金賽綸家中洗碗照片，並發表7點聲明，兼控訴金秀賢4大罪，包括要求金秀賢承認與金賽綸在未成年時交往、就過去多年否認戀情，及對金賽綸發催款訊息等公開道歉，並對金賽綸在公司初創時期做出的貢獻表示認可。家屬也強調除了公開道歉，什麼都不要。

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金賽綸母親的強硬聲明，亦令她再次成為事件焦點人物，而金賽綸生前與母親的合照亦在網上不斷流傳。金賽綸媽媽照片流出後，不少網民均驚訝媽媽的童顏，兩母女合照時彷如兩姐妹般。據了解，金賽綸媽媽在20歲左右便生了金賽綸，其後再生了2個女兒，按照年齡推估，網民估計她40多歲。

坊間曾有傳言指金賽綸媽媽原是韓國大學頂級高材生，因意外懷孕，才會中途輟學與男友結婚，惟婚後生活卻不甚美滿，一度欲與女兒們自尋短見，幸得當時年紀尚小的金賽綸極力哀求，才沒有做傻事。

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身為長女的金賽綸雖然自小便要養家，但她與母親感情極好，生前曾發文讚揚母親對女兒們的愛護：

生了我們3個，還要邊跑拍攝現場邊照顧我和妹妹，一直到晚上都沒辦法好好吃飯，馬上又來到我拍攝地點的現場接我回家，對我來說，媽媽的存在意義非凡。

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除此之外，金賽綸於生前參與韓國綜藝節目受訪時亦有透露其母親的背景。她指母親年輕時曾是一位雜誌模特兒，曾想入娛樂圈發展，但因為結婚及女兒們，最終想演藝夢擱置，她因此希望自己可以完成媽媽年輕時的演藝夢。事實上，除了金賽綸，她另外兩名胞妹亦曾參與過電影拍攝。

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