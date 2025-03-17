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鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因　揭傅穎蒲茜兒近況

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Cookies成員現身鄧麗欣演唱會齊合唱《心急人上》、《Forever Friends》。

【鄧麗欣 ／ 鄧麗欣演唱會 ／ Cookies ／傅穎 ／蒲茜兒 】鄧麗欣（Stephy）一連三場紅館演唱會《STEP by STEPHY》在昨晚（16日）舉行尾最後一場，當中Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）登場，合唱《心急人上》、《Forever Friends》。

雖然遺憾傅穎（Thresea）及蒲茜兒（Serena）未有現身，「九缺二」未齊人，但已勾起全場集體回憶掀起高潮。

鄧麗欣演唱會︱Stephy紅館首場個唱林峯驚喜登場　鄧麗欣兩度灑淚即興唱《最後一塊》

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鄧麗欣演唱會︱傅穎改名傅寶誼

Stephy在演唱會後受訪解釋「九缺二」原因指，在籌備演唱會時已有Cookies合體的構思，可是因為部份成員不在港或有工作在身，所以要齊人不容易：「一開始真係唔確定得唔得，因為牽涉嘅人好多，協調起來唔容易。Helena特地從美國飛回來，我哋都係到最後一刻先知道佢真係趕到嚟。我一直好期待呢件事能夠實現，唔單止係因為我希望喺自己首次紅館演唱會上呈現呢個特別畫面，都因為很多觀眾非常期待看到呢一幕。能夠圓滿完成這個心願，真係非常開心。」

其實多年來，傅穎被指與其餘Cookies成員不和，其中同屬當年隊兩大人氣女神Stephy與傅穎之間不和。直到2020年，鄧麗欣與傅穎齊睇鄭秀文演唱會，二人IG也互相關注，由此二人破冰。事實今次傅穎雖然沒有現身Stephy演唱會，但也有送花籃祝賀。

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近年長駐內地的傅穎經常在社交網上直播及拍片拍照分享生活點滴，更曾上載與母親半裸浸溫泉的照片大騷白滑美背。在7天前，她在個人社交平台分享在健身的片段，並標籤身處在浙江。

另外，於去年，傅穎在40歲生日當日由社交平台宣布改名為傅寶誼，表示自己前半生帶著爺爺的期許，故踏入人生的下半場，冀以自己的期許繼續前進。「寶」意味自己以一份禮物的形式出現在別人的生命中，「誼」代表她對自己的心念及行為更加規範。

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鄧麗欣演唱會︱蒲茜兒歷婚變

至於也是未有現身今次Stephy演唱會的Cookies另一成員蒲茜兒，於2003年4月離開唱片公司後，繼續拍電影有參《非典人生》、《戀上你的床》，以及任電台DJ，後逐漸淡出娛樂圈，結婚並在2010年移民加拿大生活，夫婦育有兩女。可是在2022年離婚結束12年婚姻。

而前Cookies成員鄧麗欣及吳雨霏等與蒲茜兒關係良好，一直有保持聯繫。

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