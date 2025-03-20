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健康入廚樂　智選煮食好拍檔　打造理想烹飪空間

特約

發布時間： 2025/03/20 10:00

最後更新： 2025/03/20 10:01

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港人愈來愈重視健康生活，在家下廚已成為新日常，由親手挑選優質食材，到用心烹調每一道美味佳餚，均展現對食材品質及美食的追求。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，一道出色的菜式，始於食材，成於廚房；想食得更安心又滿足，廚房設備的品質不容忽視，選擇稱心的爐具可助你盡情發揮廚藝，成就餐桌上的道道佳餚。想輕輕鬆鬆為家人烹煮美味的家常菜，立即為大家提供妙法，讓你的廚藝更上一層樓！

爐具升級 品味生活

身為一家之「煮」，每天為家人準備三餐，不僅要考慮營養均衡，還要滿足全家人的口味，確實需要花費不少心思。而一個好的煮食爐，絕對是你廚房的得力助手！無論是需要大火快炒的鑊氣小炒，還是文火慢燉的滋補湯品，它都能讓你輕鬆掌握火候，讓每道菜都烹調得恰到好處，完美鎖住食材的風味和營養。

不過，下廚時產生的油煙卻是不少人的煩惱，長期吸入更可能影響健康。因此，選擇一款合適的煮食爐，再搭配高效能的抽油煙機，不但能讓烹飪過程更得心應手，還能為家人打造一個清新舒適的環境，讓健康與美味兼得。

今期我們特別為大家精選了幾款TGC及Mia Cucina的人氣產品，無論是追求精準火候的煮食爐，還是高效靜音的抽油煙機，都能助你輕鬆煮出色香味俱全的佳餚！

夢幻童趣 實力非凡

明火煮食的魅力在於它能讓菜式色香味俱全，尤其是那股令人垂涎的「鑊氣」。TGC推出多款設計貼心的明火煮食爐，讓你隨時煮出香口惹味的鑊氣菜式，且外型時尚美觀，絕對能滿足不同家庭的煮食需求！TGC煮食爐更具備一級能源效益，既節能慳錢又環保，讓你在享受烹飪樂趣的同時，也能為地球盡一力！

其中充滿夢幻歡樂氣息的TGC Little Twin Stars嵌入式平面爐TRTB62ST-G更是讓人一見傾心。這款限量版爐具以夢幻的薰衣紫和天空藍為主調，搭配Kiki和Lala的可愛圖案，瞬間為廚房注入滿滿的浪漫氣息。無論你是追求夢幻外觀，還是注重實用性能，這款TGC Little Twin Stars嵌入式平面爐都能滿足你的需求，讓下廚變成一件充滿幸福感的事！

TGC Little Twin Stars嵌入式平面爐TRTB62ST-G讓你的廚房成為家中最夢幻的角落！

TGC Little Twin Stars嵌入式平面爐TRTB62ST-G（按此瀏覽產品詳情
售價：HK$6,630

智能科技 省時省力

TGC密封爐頭嵌入式平面爐 TRTB83ST-G讓你從此告別手忙腳亂，輕鬆化身料理達人！三爐頭設計，讓你可以同時進行煎、炒、煮，不再需要等待一個菜煮完再開始下一個。無論是煲湯、炒菜還是煎魚，一爐搞掂，讓你輕鬆駕馭每道佳餚！更厲害的是，它設有內置自動熄火時間功能，設定好時間，爐頭會自動熄火，確保煮食時間不會過長，安全又放心；採用密封式爐頭設計，湯汁和油漬不會滲入爐頭內部，清潔變得簡單輕鬆，無懼應對繁忙的生活節奏！

TGC密封爐頭嵌入式平面爐 TRTB83ST-G三爐頭設計，為忙碌的你省掉不少烹調時間！

TGC密封爐頭嵌入式平面爐 TRTB83ST-G（按此瀏覽產品詳情
售價：HK$6,930

簡約時尚 貼心設計

想要一款智能又實用的爐頭？TGC「智湯寶」嵌入式平面爐STB62GM 絕對是你的不二之選！配備智能爐頭及雙環爐頭，「智湯寶」提供 定時煮食、煎炸定溫、定時煲湯 及 離鍋小火功能，讓你輕鬆掌握火候，無論是慢火煲湯還是快炒煎炸，都能煮出完美口感，再也不用擔心火候失控！另外，STB62GM 的 過熱熄火功能，透過溫度感應器探測鍋具底部溫度，自動調節火力，徹底告別「煲燶湯」和「燒焦菜」的煩惱，讓你煮得安心，家人食得放心！

TGC「智湯寶」嵌入式平面爐STB62GM無論是煲湯、煎炸還是慢火燉煮，讓你能輕鬆應對各種烹飪需求！

TGC「智湯寶」嵌入式平面爐STB62GM（按此瀏覽產品詳情
售價：HK$6,330

無憂下廚 清新舒適

煮飯最怕油煙滿屋飄，要徹底解決煮食油煙問題，一部優質抽油煙機絕對功不可沒。TGC最新推出的TURBO-i 700抽油煙機集美觀與實用於一身。排風量高達每分鐘18.5立方米，無論是爆炒還是煎炸，TURBO-i 700 都能迅速吸走油煙，讓廚房空氣保持清新，告別油煙困擾！其創新的免觸碰手勢開關功能，讓你無需直接觸碰機身，只要輕輕一揮手，即可開機抽走油煙，即使雙手沾滿醬料，亦不怕弄污機身或污染食物，既衛生又便捷！

另外，配備網關後TURBO-i 700 可升級至智慧功能，透過手機應用程式（APP）監察抽油煙機狀態，預約換氣及設定清洗提醒；TURBO-i 700抽油煙機更能與智慧煮食爐聯動操作，實現 「風隨火起」 功能：煮食爐開動，抽油煙機自動開機抽風；煮食爐熄火，抽油煙機自動轉低速抽風五分鐘後關機，讓你的廚房管理更加智能貼心！

TGC TURBO-i 700 抽油煙機的5分鐘自動延時關機功能，有助去除殘餘油煙及味道。

TGC TURBO-i 700 抽油煙機（按此瀏覽產品詳情
售價：HK$5,140

意式工藝 品質保證

提到抽油煙機，不得不提意大利製造的拉趟式抽油煙機Mia Cucina MY60，其乃去年評測中獲最高總評分的兩款抽油煙機之一，性價比極高，售價僅為另一品牌機種的一半，但卻擁有同樣強勁的排風能力。最高排風量可達每分鐘 12.7 立方米，機身選用優質物料設計，輕觸式控制，外型時尚，操作時亦十分寧靜，更備有3段及強力風速選擇，能配合不同烹調需要。

意大利製造的Mia Cucina MY60抽油煙機，在去年評測中獲得4.5的最高總評分。

Mia Cucina MY60抽油煙機（按此瀏覽產品詳情
售價：HK$4,980

強效靜音 時尚之選

想要一款既高效又美觀的側吸式抽油煙機？TGC ALI 700 絕對是你的理想選擇！這款抽油煙機不僅擁有超薄機身和輕觸式控制，還配備了超強風設計，排風量高達每分鐘19.5立方米，加上配備自動打開整流板功能，即使長時間煮食也不會一身油煙味，讓你的廚房空氣清新，健康零負擔！超薄機身設計，不僅節省空間，還能為你的廚房增添一份現代感，簡約時尚的外型，完美融入各種廚房風格！

TGC 抽油煙機ALI 700輕觸式控制玻璃面板，操作簡單方便，外型時尚。

TGC 抽油煙機ALI 700（按此瀏覽產品詳情
售價：HK$4,540

限時優惠 尊享6折優惠

想打造夢幻廚房現在就是最佳時機！ 即日起至4月15日，凡購買任何TGC 或 SIMPA爐具（包括煮食爐、熱水爐還是乾衣機），即可享有超值6折優惠加購抽油煙機！把握機會為你的廚房增添一套時尚與實用兼備的煮食好拍檔！

https://bit.ly/3FAom0K

（特約）

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