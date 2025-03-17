兩會精神｜鄭雁雄要求因制制宜　促堅持改革創新、強化內聯外通

▲ 中聯辦今日舉辦學習講堂傳達全國兩會精神。（中聯辦圖片）

中聯辦今日舉辦學習講堂傳達全國兩會精神。中聯辦主任鄭雁雄要求掌握主題、把握重點、因制制宜，學習宣傳貫徹好全國兩會精神。

鄭雁雄指出，要從六個方面深刻把握兩會精神，包括深刻把握兩會對香港工作的重要部署。鄭雁雄指出，兩會就國家各領域工作作出一系列重大部署，為香港在中國式現代化進程中更好發揮作用提供了清晰指引，要站在政治和全局的高度把握好香港角色、香港方向、香港擔當，履行好職責義務。

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（中聯辦圖片）

他又提到，兩會期間，國務院副總理丁薛祥參加了港澳政協聯組會和港區人大代表團審議，港澳辦主任夏寶龍亦專門看望港澳地區代表委員，體現了中央對香港的高度重視，對香港工作的充分肯定。「丁副總理在致詞中對香港工作有全面指示，具有強烈的針對性和指導性，我們要準確領會把握、抓好貫徹落實。」

鄭強調，要準確掌握「一國兩制」實踐進入新階段的重要判斷，發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高品質發展、強化內聯外通、完善特區治理、嚴密防範風險，努力實現香港更好發展，實踐好新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

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