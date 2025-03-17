李兆基逝世｜「四叔」親授年青人四點致富之道　提醒經濟未定、不宜早婚

▲ 李兆基曾提醒年青人經濟未定，不宜早婚。（資料圖片）

【李兆基逝世/四叔金句/給年青人的致富之道】恒地創辦人李兆基離世，享年97歲。2010年，李兆基受邀出席港大李兆基堂晚宴時，親授年青人致富之道。

四叔認為，首要是要「刻苦耐勞，勤奮勉力」，正所謂：「吃得苦中苦，方為人上人。」

第二，經濟未定，不宜早婚。李兆基指，太早結婚便有家庭負擔，要養兒育女，又供書教學，就很難有餘錢，就難以大展拳腳了。

第三，要有第一桶金，以錢賺錢。他說，由二十歲起，以一萬元本金計算，每月有2%利潤，每年利息疊利息計算，五十年後，就會變成四億六千八百萬，所以先要有「本」最重要。

最後，李兆基提醒：「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎。」認為選錯行業就難以翻身，若順應時勢，投身好的行業， 例如金融業等，當時便造就不少大富翁，強調選對行業亦是致富之道。至於女性，「如果選擇一個不務正業，遊手好閒，缺德又無良的丈夫，就抱憾終生，累你一世。」

2015年，李兆基出席北京大學午宴，亦再次分享了他的致富之道。

李兆基：懂「聚財」、「散財」方為成功理財

李兆基又認為，懂得「聚財」，也要懂得「散財」，方為成功理財，他認為，「散財」最好就是做慈善。他2011年在福布斯亞洲最佳企業頒獎典禮上說，自己雖然賺的多，其實1%都用不到，身上又沒有手錶，戒指也沒有，證明我確是沒有「使錢」， 反過來是讓錢「使」我。

比如說，恆指大起大跌，會影響心情，不得 寧靜；面對環球經濟危機，令我掛心，就難以安定，又時刻關注股價上落，患得患失，我覺得自己好笨，與成為「金錢奴隸」無異。 不過， 近期我有新體會，要離開這些煩惱，只要多做慈善公益，就會心安理得。所以我現在喜歡做慈善，目標是賺得多、就做得多，又要四両撥千斤，以付出少、回報大，以多取勝，多人受惠為目的；又要出錢出力，親力親為，才可以取得最佳回報，方是「公益」「慈善」成功之道。

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