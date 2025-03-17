李兆基逝世｜特首李家超哀悼　讚李兆基是傑出商界領袖　對港經濟發展貢獻良多

▲ 恒地創辦人李兆基離世，享年97歲。（資料圖片）

【李兆基離世/四叔/哀悼】恒地 （00012） 公布，創辦人李兆基離世，享年97歲。行政長官李家超晚上發文表示哀悼。「我對李兆基博士的辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。」

李家超讚揚，李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多。又形容李兆基是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。

陳茂波：四叔樸實勤勉 樂善好施 是香港商界典範

財政司司長陳茂波在社交平台稱，心裡無比沉重，謹向他的家人致以最深切的慰問。陳茂波說，四叔一生樸實勤勉、事業成功；為人謙厚有禮、幽默風趣；並且樂善好施、關愛社會，不單得到員工的敬重與愛戴，更廣受社會各界的認同和肯定，是香港商界的典範。

發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢發文對李兆基離世表示哀悼。甯漢豪讚其帶領恒基兆業地產集團致力建設香港，對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。

何永賢感謝恒基地產積極支持政府推動過渡性房屋計劃，在市區和新界提供土地和短期空置單位，協助紓緩居住環境惡劣及有迫切住屋需要市民的壓力。

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