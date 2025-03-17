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金秀賢金賽綸｜金秀賢遭PRADA及逾10品牌解約　「戀童」醜聞纏身涉違約金高達1億

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢遭PRADA及逾10品牌解約，「戀童」醜聞纏身的他涉違約金高達1億。

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】金秀賢連日被YouTube頻道《橫豎研究所》連續爆料，先後公開他跟已故女星金賽綸的親密合照，形象全毀，手上至少逾10個品牌代言，如Prada、Dinto、Tour les Jours等逐一與他割席。

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金秀賢金賽綸｜金秀賢背上了「戀童」污名

據韓媒報道指出，金秀賢連日來被YouTube頻道《橫豎研究所》連續爆料，公開了金秀賢與已故女星金賽綸的親密合照，並指他在27歲時與當時僅15歲未成年金賽綸交往，讓他背上了「戀童」的污名。金秀賢受負面新聞影響，與他合作的品牌紛紛割席，當中包括Prada、Dinto在內的14個品牌宣佈與金秀賢終止合作，預計違約金總額高達200億韓元（約1億港元），對他來說著實是重大打擊。

金秀賢金賽綸｜金秀賢成最短命代言人之一

去年12月金秀賢成為時尚品牌Prada全球品牌大使，怎料僅3個月就惹上醜聞，據台灣《三立新聞網》指出較早前詢問Prada海外品牌官方客服部門，對方確定回覆「Prada與金秀賢雙方已決定終止合作關係」，成為最短命代言人之一。

目前，Prada官方尚未發表正式聲明，但在3月15日時，金秀賢代言照片仍然可見於Prada IG。截至今日（17日），這些照片已經消失，表明Prada可能選擇低調地與金秀賢割席。與此同時，化妝品牌Dinto已經暫停所有與金秀賢相關的活動，戶外運動品牌K2 KOREA也宣布與他斷絕合作關係。餐飲品牌Shabu All Day、服飾品牌EiDER以及大型超市Homeplus等皆已從官網撤下與金秀賢相關的照片。

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金秀賢金賽綸｜曾被封為「吸金王」

2014年，金秀賢憑藉《來自星星的你》中「都教授」一角爆紅，成為亞洲頂級明星，並在廣告和商業活動中賺得盆滿缽滿。當年，他一口氣接下16個品牌代言，涵蓋食品、汽車、化妝品等多個領域，單年代言收入達1.1億元人民幣。從3月到4月底，金秀賢幾乎紮根在中國，參加了無數商業活動、代言發布會和粉絲見面會，身價不斷攀升，堪稱當時「吸金王」。

金秀賢金賽綸｜天價出場費

金秀賢出場費高得驚人，甚至被形容為「按秒收費」。2014年4月北京車展上，金秀賢僅現身90秒，向粉絲鞠躬後便迅速離開，卻輕鬆賺取千萬級出場費。此外，他在香港銅鑼灣的某店鋪僅停留五分鐘，主辦方為了控制粉絲的瘋狂行為，不得不提前安排大量保安並設置重重關卡。

金秀賢的代言費也從最初的450萬人民幣（約483萬港元）左右，迅速飆升至8位數。有媒體爆料，他參加中國綜藝節目《最強大腦》的單次錄製報酬高達300萬元人民幣（約322萬港元），遠超同期中國一線藝人的收入。2014年，金秀賢在中國的代言總數高達35個，平均每年從中國市場賺取約900億韓元（約4.8億港元）。

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