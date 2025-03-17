選民登記運動｜政制局胡健民：今年開支料1300萬　無設新登記選民目標數字KPI

▲ 政制局副局長胡健民（前排中）。（區綽彥攝）

今年底是立法會選舉，政府正展開選民登記運動，選委界議員江玉歡關注，選舉事務處今年的預算18億，當中有多少放在選民登記，以及選民登記運動的KPI。

政制及內地事務局副局長胡健民指，同是選舉年的2023年，用了1300萬在選民登記宣傳上，估計今年開支相若。他又說，選民登記運動目標，是希望提醒未登記選民在6月2日之前登記，以及選民更新資料等，但沒有設「硬KPI」，一定要登記到多少新登記選民。

立法會政制事務委員會今日舉行會議，討論2025年選民登記運動，胡健民指，將繼續重點對潛在選民群組進行具針對性宣傳，以提升登記運動效益。他又說，過往會在入境事務處轄下人事登記處設立登記櫃枱，鼓勵和協助前來申領身份證的市民（例如是剛年滿18歲）登記為選民，今年更將安排擴展至該處的居留權組，以進一步為剛取得居留權的合資格登記人士提供登記便利。

狄志遠關注有否機制釐清選民登記冊「水份」

新思維議員狄志遠認為，選民登記冊有「水份」，因有不少人搬屋，以及近年不少人移民，完全沒有動機或機制去幫忙更新選民登記冊資料。他關注有否機制將登記冊釐清水份，令選民登記冊資料更準確，以減低浪費，以及令到政府計算投票率比較準確，「水份多就拉低投票率。」他亦關注年底選舉具體日期。

就如何令到選民登記冊更準確，胡健民指，一，先宣傳，呼籲選民大家上網查吓是否準確。二，透過選舉，如果區議會選舉投票通知卡，有部份「打回頭」，選舉事務處檢視這些通知卡，再用信件及電話等方式聯絡對方，確認資料是否更新。三，與不同部門合作，有新公屋、新樓盤，會去宣傳。

選舉事務處首席選舉事務主任(策劃及研究)謝衍文指，就如何更新選民登記冊，當局有與有關部門，包括入境處進行數字核對，如選民願意提交資料的話，會核對住址，有需要會提醒更改住址。

胡健民：年底立法會選舉日期未定

至於換屆立法會選舉日期，胡健民指，是在今年年底，日期未定，安排準備好的話，會盡快通知市民。

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