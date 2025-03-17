  • 17°C
香港時間：2025317日 (一) 17:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

選民登記運動｜政制局胡健民：今年開支料1300萬　無設新登記選民目標數字KPI

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

政制局副局長胡健民（前排中）。（區綽彥攝）

今年底是立法會選舉，政府正展開選民登記運動，選委界議員江玉歡關注，選舉事務處今年的預算18億，當中有多少放在選民登記，以及選民登記運動的KPI。

政制及內地事務局副局長胡健民指，同是選舉年的2023年，用了1300萬在選民登記宣傳上，估計今年開支相若。他又說，選民登記運動目標，是希望提醒未登記選民在6月2日之前登記，以及選民更新資料等，但沒有設「硬KPI」，一定要登記到多少新登記選民。

立法會政制事務委員會今日舉行會議，討論2025年選民登記運動，胡健民指，將繼續重點對潛在選民群組進行具針對性宣傳，以提升登記運動效益。他又說，過往會在入境事務處轄下人事登記處設立登記櫃枱，鼓勵和協助前來申領身份證的市民（例如是剛年滿18歲）登記為選民，今年更將安排擴展至該處的居留權組，以進一步為剛取得居留權的合資格登記人士提供登記便利。

狄志遠關注有否機制釐清選民登記冊「水份」

新思維議員狄志遠認為，選民登記冊有「水份」，因有不少人搬屋，以及近年不少人移民，完全沒有動機或機制去幫忙更新選民登記冊資料。他關注有否機制將登記冊釐清水份，令選民登記冊資料更準確，以減低浪費，以及令到政府計算投票率比較準確，「水份多就拉低投票率。」他亦關注年底選舉具體日期。

就如何令到選民登記冊更準確，胡健民指，一，先宣傳，呼籲選民大家上網查吓是否準確。二，透過選舉，如果區議會選舉投票通知卡，有部份「打回頭」，選舉事務處檢視這些通知卡，再用信件及電話等方式聯絡對方，確認資料是否更新。三，與不同部門合作，有新公屋、新樓盤，會去宣傳。

選舉事務處首席選舉事務主任(策劃及研究)謝衍文指，就如何更新選民登記冊，當局有與有關部門，包括入境處進行數字核對，如選民願意提交資料的話，會核對住址，有需要會提醒更改住址。

胡健民：年底立法會選舉日期未定

至於換屆立法會選舉日期，胡健民指，是在今年年底，日期未定，安排準備好的話，會盡快通知市民。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

立法會選舉｜立法會議員太多要削減？　李慧琼：短時間難貿然改動
16:07 2025/03/16
立法會選舉｜立法會議員太多要削減？　李慧琼：短時間難貿然改動
港深西部鐵路｜消息：擬於內地設口岸、採一地兩檢　運流局：計劃公開招標
18:21 2025/03/14
港深西部鐵路｜消息：擬於內地設口岸、採一地兩檢　運流局：計劃公開招標
啟德體育園演練｜車馬費花近1600萬元　地區人士為何較公務員多獲50元？
今日 09:00
啟德體育園演練｜車馬費花近1600萬元　地區人士為何較公務員多獲50元？

你可能感興趣

立法會選舉｜立法會議員太多要削減？　李慧琼：短時間難貿然改動
16:07 2025/03/16
立法會選舉｜立法會議員太多要削減？　李慧琼：短時間難貿然改動
港深西部鐵路｜消息：擬於內地設口岸、採一地兩檢　運流局：計劃公開招標
18:21 2025/03/14
港深西部鐵路｜消息：擬於內地設口岸、採一地兩檢　運流局：計劃公開招標
啟德體育園演練｜車馬費花近1600萬元　地區人士為何較公務員多獲50元？
今日 09:00
啟德體育園演練｜車馬費花近1600萬元　地區人士為何較公務員多獲50元？
立法會 立法會選舉 政制及內地事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月17日 時間12:05）
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
斬人｜2名刀手於火炭斬死50多歲男子 　據稱死者有黑社會背景
斬人｜2名刀手於火炭斬死50多歲男子 　據稱死者有黑社會背景
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
港姐冠軍︱港姐18歲至起non-stop「放題式」拍拖　自爆曾獲富豪贈3千萬豪宅求愛
港姐冠軍︱港姐18歲至起non-stop「放題式」拍拖　自爆曾獲富豪贈3千萬豪宅求愛