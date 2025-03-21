飲食健康｜專家警告4種超市食物慎吃　1類飲品處理不當可染4種惡菌

▲ 食安專家警告，4種超市食物慎吃。

【超市食物／食安／大腸桿菌／沙門氏菌】飲食與健康息息相關！美國有專家日前分享超市常見4類食品潛風險，稍有不慎恐增感染風險，呼籲大眾選購時應特別留意。

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據《紐約時報》報道，德拉瓦大學微生物學家Kali Kniel及美國華盛頓食品化學家兼顧問Bryan Quoc Le聯合指出，超市4類常見食品有可能會引發沙門氏菌、大腸桿菌甚至致命感染，購買時應多加注意，避開食安陷阱，其中Bryan Quoc Le強調：

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4大超市食安陷阱｜1.預切水果及農產品

預切水果在去皮後，喪失蛋果皮保護，潮濕的果肉恐會滋生大腸桿菌，其中切塊的蜜瓜因生長時接觸土壤髒水和動物糞便，污染風險最高。

建議：食用前再次清洗，並確保冷藏於攝氏5度以下，避免與生肉同放。

4大超市食安陷阱｜2.苜蓿芽、三葉草等生芽菜

美國疾管署過去經常接獲生食芽菜中毒案例，專家強調芽菜於潮濕溫暖環境生長，易殘留沙門氏菌、李斯特菌。

建議：食用前需煮沸或高溫烹調，徹底殺菌。

4大超市食安陷阱｜3.未經巴氏殺菌生牛奶

未經攝氏72度加熱處理的牛奶，可能含沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌，以及彎曲桿菌，對兒童、孕婦、免疫力低下者尤其危險。

建議：市售牛奶一般已使用巴氏殺菌，假如發現未經殺菌的牛奶建議應避免食用。

4大超市食安陷阱｜4.超市保溫熟食

假如熟食未維持攝氏60度以上、凍食未能低於5度，則會落入約4-60度的「危險溫度帶」，細菌15分鐘內將快速增長。

建議：留意擋板是否清潔、假如是自助吧台，應夾具是否專用、衛生，另外亦要注意食物是否長時間暴露於室溫中。

食物中毒｜6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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細菌感染｜了解李斯特菌 衞生署拆解食安貼士

據衞生防護中心及食物安全中心資料顯示，李斯特菌在環境中無處不在，食物亦有可能含少量李斯特菌。一般而言，進食含有少量李斯特菌的食物（例如每克食物少於100個菌落形成單位）對健康影響極微，但萬一細菌數目增加，便有染上李斯特菌病的風險。

李斯特菌在低至零度仍可緩慢地生長，當食物長期存放在雪櫃，有機會令李期特菌慢慢繁殖。若果這些食物未有烹調並徹底煮熟，進食後可能會受感染。患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等，部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

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資料來源：紐約時報

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