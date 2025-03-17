輸入外勞｜航空業輸入勞工計劃明起接受第三輪申請　涵蓋地勤飛機維修等10工種

▲ 航空業輸入勞工計劃明起接受第三輪申請，涵蓋地勤飛機維修等10工種。

航空業輸入勞工計劃明日（18日）起接受第三輪申請，3月31日截至。審批程序會於截止申請日期起計約兩星期完成。

與首兩輪申請一樣，可輸入的勞工為人手短缺最為嚴重的10個前線非管理級工種，涵蓋地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、飛機維修技工／技術員、牽引車司機、倉務處理員／貨站服務員、機械／升降台操作員、客戶服務員、飛機拖車司機及維修員。

▲ 航空業運輸業輸入勞工計劃明起接受第三輪申請。（資料圖片）

計劃的申請手續和運作細節與首兩輪申請相若，申請人須填妥申請表格並連同所需文件於3月18日至31日期間遞交予機管局。由運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組負責審批申請，並由運輸及物流局常任秘書長作審批決定。

計劃於2023年7月推出，在保障本地勞工就業的前提下，容許航空業適度輸入勞工，以紓緩人手嚴重短缺的問題，支持香港航空業持續發展。經過兩輪申請後，共有約4100個配額已被使用，當中約4000名輸入勞工已到港工作。

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