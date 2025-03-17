第三間醫學院｜科技大學提交建議書長達150頁　期望培育臨床科研能力兼備醫生

▲ 科技大學今日向政府提交醫學院建議書。（科大圖片）

今日（17日）是大學向政府提交建議書申辦第三間醫學院的限期。科技大學宣布，大學今日已向政府正式提交建議書。

科大透露，計劃書共150頁，以「Shaping the Future of Medicine」（塑造未來醫學）為題。大學表示，建議書內容根據政府訂立的10項就籌建新醫學院提出的主要考慮條件而撰寫，包括創新策略定位、課程設計、教職員人手、臨床經驗與學習資源、學生收生安排及可持續融資模式等多方面的建議。

課程方面，科大整合相關的各委員會及小組的專家意見，包括前醫院管理局主席梁智鴻，以及四位來自本地與內地醫學院的現任及前任院長楊紫芝、霍泰輝、梁憲孫和黃天蔭。科大稱課程設計確保與現有兩所醫學院錯位發展，既符合國際標準，亦回應本地社會需求。

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科大表示，期望運用大學在人工智能和前沿科技的獨特優勢，建立一間結合臨床和科技創新的新醫學院，培育兼具臨床實力與科研思維，並精通科技的新一代醫生，以推動醫學創新，改革醫療服務的模式。

校長葉玉如形容，大學今日提交建議書，是為香港以至全球塑造未來醫學教育的理想邁出關鍵一步，科大籌辦的醫學院將應對本地的醫療挑戰之餘，將致力開拓具全球影響力的創新對策。她表示，相信新醫學院將助力香港躍升為國際醫療創新樞紐，培育未來的醫學人才，引領全球醫療變革。

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