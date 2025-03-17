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第三間醫學院｜浸大提交建議書　擬命名「前沿綜合醫學院」

港聞

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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浸會大學今日（17日）向政府提交醫學院建議書。（浸大圖片）

有意申辦第三間醫學院的大學最遲今日（17日）向政府提交建議書。浸會大學率先宣布，已於今早向政府的籌備新醫學院工作組提交建議書，並計劃命名為「前沿綜合醫學院」。大學表示，醫學院將致力融合創新技術和前沿研究，以及透過傳統中醫藥和西醫，推動醫學進步。

浸大：結合中西醫推動醫學進步

大學表示，計劃將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」（Frontier Integrative Medical College），反映大學致力通過融合創新技術和前沿研究，以及傳統醫學和中醫藥的智慧與西方醫學的先進思維，推動醫學進步，促進大眾對健康和治療的全面了解，透過結合不同的醫學實踐，為患者提供整全的照護。大學又稱，醫學院的名稱亦可與浸大早前宣布成立的「前沿轉化醫學研究院」呼應。

校長衞炳江表示，建議書體現大學對醫學教育和研究的願景，亦能符合政府籌備工作組的要求和方向。浸大醫學院籌委會聯席主席霍文遜和李心平表示，委員會的成員和成員網絡在過去提出不同觀點，反映在建議書的多個範疇，包括創新教育課程、尖端跨學科研究與發展、眾多大灣區及國際夥伴的大力支持，以及中西醫結合獨特優勢。兩人又相信，浸大的新醫學院將奠定基礎，推動香港和大灣區成為全球醫學教育和研究的領導者。

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