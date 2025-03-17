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香港進出口｜香港商品整體進出口貨量　分別下跌1.7%及2%

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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香港商品整體進出口貨量分別下跌1.7%及2%

政府統計處今日（17）日發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年1月與去年1月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.0%及1.7%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。

 截至今年1月為止的三個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌0.1%及0.8%。同期，商品整體出口價格及進口價格均上升2.0%。

 若以出口目的地分析，今年年1月與去年同期比較，輸往印度（-22.1%）、中國內地（內地）（-3.6%）及台灣（-2.2%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往美國（12.2%）及越南（65.9%）的整體出口貨量則上升。不過，輸往越南（4.0%）、台灣（4.0%）、美國（2.4%）及內地（1.6%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1.2%。

若以進口目的地分析，今年1月與去年同期比較，來自韓國（-25.3%）及內地（-9.0%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自新加坡（2.9%）、台灣（32.1%）及馬來西亞（44.8%）的進口貨量則上升。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：韓國（8.4%）、馬來西亞（5.3%）、台灣（3.1%）、新加坡（2.1%）及內地（0.3%）。

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