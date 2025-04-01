抗癌食物丨93歲台積電創辦人張忠謀　最愛吃1種「平民水果」抗炎抗癌養好菌

▲ 93歲台積電創辦人張忠謀最愛吃1種「平民水果」。

【抗癌食物／抗炎／益生元／木瓜／腸道健康】現年93歲的台積電創辦人張忠謀，據福布斯（Forbes ）估算其資產達數十億美元，屬「超級富豪」。張忠謀每天愛食用木瓜來養胃，讓不少人好奇木瓜的益處。台灣基因醫生張家銘表示，木瓜不僅美味，還有助於腸胃健康、增強免疫力、保護視力，還能降低身體的慢性發炎，甚至有助於預防癌症，是一種經濟實惠的「天然抗癌保養品」。

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張家銘在其Facebook上發文指出，癌症並非一天就長出來的，而是由長期慢性發炎導致細胞損傷，最後基因出現問題、細胞開始突變，進而發展為腫瘤。像是慢性胃炎可能變成胃癌、腸道長期發炎會增加大腸癌風險，甚至脂肪肝最後也可能變成肝癌。

他表示，抗癌最簡單的方法就是讓發炎消失，癌細胞就沒有機會長大。而木瓜就是「天然的抗發炎高手」。木瓜的營養成分超強，包括類黃酮（Flavonoids）、多酚（Polyphenols）、β-胡蘿蔔素、維他命C等，都是抗發炎的關鍵要素。

抗癌食物丨木瓜營養成分高 助身體消炎

張家銘指出，研究發現，木瓜中的類黃酮、多酚、β-胡蘿蔔素和維他命C等成分能夠關閉體內的發炎開關——NF-κB（這是導致發炎持續的主要因素），而這條發炎途徑正是多種癌症的幫兇。因此，當我們食用木瓜時，就像是在幫助身體消炎，促使細胞恢復健康狀態。

他提到，木瓜中的β-胡蘿蔔素不僅對眼睛有益，還能抑制癌細胞增長，維他命C則能保護DNA，防止細胞異變，等於從根本上切斷了癌症的發展路徑。

抗癌食物丨木瓜改善腸道健康

張家銘強調，腸道是人體最大的免疫系統，科學家發現，腸道中的有益菌越多，身體的發炎反應就越少，免疫系統也會更強，能有效對抗癌細胞。木瓜所含的膳食纖維不僅有助於排便，還是一種「益生元」（Prebiotics），能支持益生菌在腸道中長期生存，改善腸道環境，減少發炎，大幅降低腸道癌症風險。

此外，木瓜還有一種超級版——發酵木瓜（Fermented Papaya），經過發酵後，內含的抗氧化成分更為強大，還能進一步調整腸道菌群，防止壞菌滋生。對於腸躁症或腸胃敏感的人來說，這無疑是一個極佳的選擇。

張家銘指出，癌症的發展不是一夕之間的事，而是慢性發炎、免疫力低下、腸道菌群失衡的結果。而木瓜恰好是一種全面的健康食物，能幫助我們減少發炎、培養好菌、增強免疫力，從源頭降低癌症風險。

他建議民眾，不妨可以多買幾顆木瓜，每天食用一顆，不僅因為它的美味，更因為它是便宜又好用的「天然抗癌保養品」，為身體提供最自然的保護。

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資料來源：基因醫生張家銘

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