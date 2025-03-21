AI人工智能｜人類終將被AI取代？DeepSeek列5大不會被替代職業　公開普通人防淘汰3原則

▲ 有媒體向DeepSeek提問，列出5大不容易被替代的職業。

【AI／人工智能／求職／DeepSeek】隨著AI（人工智能）發展蓬勃，逐漸能夠完成不少工作，不少人都開始擔心自己會被替代。有媒體就向DeepSeek提問，讓它列出5類不容易被替代的職業，並分享普通人防止被淘汰的3大原則。

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據《快科技》、《央視網》等內地媒體報道，有傳媒工作者將「人工智能時代下，到底什麼工作最不容易被取代？」這個問題拋給DeepSeek，它經過「深度思考」之後，給出了一份名單，分別為以下5類工作：

AI人工智能｜5大職業不容易被AI替代

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1. 藝術與創意設計類職業，例如演員、藝術家

2. 需要實體參與的職業，例如運動員

3. 複雜決策與管理類職業，例如企業家、高級管理者

4. 高技能操作與科研類職業，例如科學家、研究人員

5. 解決模糊系統問題的職業，例如外交官、危機談判專家

AI人工智能｜防淘汰3大原則

隨著科技日漸發達，有不少工作內容已經可以由AI代為完成，那麼普通人該如何防止被淘汰？媒體再次詢問DeepSeek，結果得出一長串回答，總結為以下3大原則

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1. 練好AI替代不了的「三板斧」

學會察言觀色，處理好人際交往：例如安慰焦慮的客戶、看臉色調整溝通方式（AI分不清對方是真的生氣還是開玩笑）、累積人脈獲取資源（AI不會約人喝酒談合作）

學會創新：將完全無關的東西合併成新的主意，例如用外賣邏輯做養老服務；敢於試錯（AI只會「按套路出牌」）；透過講故事讓人買單（同樣的數據，你能講出熱血故事，而AI只能做powerpoint）。

學會洞察人心：看出對方沒說的需求，例如客戶嘴上要便宜，其實是怕丟面子；代替AI處理糾紛；製造驚喜體驗（生日賀卡上手寫兩行字，比AI生成的詩有用10倍）。

2. 把AI當成助手而非對手

日常操作：讓AI幫你查資料、做表格、改錯別字，以省下時間幹正事；用AI試錯：先讓它生成10套方案，挑一個最差的倒推改進；訓練AI當你的專屬助手：讓它學你說話風格，用以應付重覆諮詢。

進階玩法：用AI預測行業趨勢，但最後決策依然由自己決定；讓AI模擬客戶刁難問題，提前練手；把枯燥的工作流程AI化，自己則專注於核心環節。

3. 以「非正統」方法保住飯碗

尋找AI的盲區：專攻需要「揹鑊」的工作，因為AI不能坐監，財務簽字還需由真人負責；做需要現場應變的工作，例如水管工、急救或幼稚園老師；鎖定小眾定製市場（富豪寧願多花錢找真人設計師）。

給自己貼金：考取有「簽字權」的專業，例如律師、醫生及建築師等；工作留「人味」證據，例如在重要的合約上加入手寫備註，在客戶會議時當面討論；成為「AI翻譯官」，幫老闆解釋AI方案，將技術語言變成人話。

AI人工智能｜防淘汰口訣

技能選擇三原則： 要動手動腳（理髮師比收銀員安全）； 要動心動情（心理諮詢比電話客服安全）； 要背責任（自動駕駛出事故還是需要真人擔責）。

工作升級三步走：先用AI把自己從瑣事裡解放出來；用省下的時間學習新技能（比如從Excel民工轉型業務分析）；將自己變成「人機接口」（公司裡最懂用AI提升效率的人）。

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身心健康｜10招提升記憶力+養成早晨規律

想完成工作，腦力必不可少，而針對提升大腦記憶力及規律，世界知名腦力教練Jim Kwik就曾提出以下10大建議：

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早上將夢境內容寫成日記紀錄

整理床舖

使用非慣用手刷牙

喝水

沖冷水澡

喝喜歡的茶

記錄期望達成的事，例如別做的事、個人想達成的事、在專業領域想要達成的事等

使用對大腦有幫助的食材，製成奶昔飲用

閱讀（每星期讀一本）

冥想二十分鐘

資料來源：《快科技》、《央視網》

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