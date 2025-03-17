濕疹護膚推薦2025︱春季濕疹發作痕癢脫屑　消委會+水中銀檢測96款潤膚產品 推薦16款不含致敏香料安全清單

▲ 春季濕疹發作痕癢脫屑 消委會+水中銀檢測96款潤膚產品 推薦16款不含致敏香料安全清單

【濕疹/護手霜/潤膚露/消委會/中藥】不少香港人都有濕疹（異位性皮膚炎）困擾。消委會曾發表由中醫角度解釋濕疹的内外成因和治理方法，並檢驗市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳及13款潤手霜，整理出不含致敏成分安全清單。

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濕疹成因

消委會探討中醫療法解釋濕疹成因，指出人體内在脾胃有運化功能，將營養及津液帶到全身；特稟體質易敏感，如容易皮膚、食物、鼻、氣管敏感的人，會更容易被風濕熱影響，令脾胃虛弱，身體代謝運化功能下降，令體内濕氣不易排走而形成脾虛生濕的内濕情況。另外，肺主皮毛，身體若有肺虛情況，濕氣病邪會鬱阻在皮膚，誘發濕疹。

在外而言，香港氣候炎熱潮濕、春夏季多雨，令濕氣更易與人體内濕交雜。若不能及時祛濕，再加上飲食不當，常吃生冷、燥熱、發物，如芒果、蝦蟹等，不僅造成脾虛，還會令熱毒不斷藴於體内，引致濕疹。加上港人工作壓力大，情緒不好也會令肝氣不舒，引起多夢失眠等問題，使作息紊亂，身體負擔加重，也會誘發濕疹。

潤膚露含致敏防腐劑可致紅疹皮炎

濕疹發作時皮膚脫屑、痕癢難耐，患者需要搽護手霜、潤膚露之類保濕產品改善修護皮膚障壁。不過，消委會曾檢測市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現多達57款樣本標示含有可致敏成分；部分產品更含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT。

消委會指出，甲醛防腐劑可以刺激皮膚，導致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；而「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。且大部分樣本都含有可致敏香料成分，容易造成皮膚泛紅、紅疹、紅腫等過敏反應，亦可引致接觸性過敏反應、皮膚炎、哮喘或頭痛。

在全部樣本中，只有 4款潤膚乳不含致敏成分 ，名單如下：

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1. Aveeno 舒敏修護潤膚霜

2. Eucerin 深層舒緩潤膚乳液

3. LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護霜

4. PHYSIOGEL 全天候水分修復系列低敏保濕乳液

13款潤手霜 5款不含可致敏香料成分

消委會還檢視13款於個人護理用品店、美容用品連鎖店和化妝品專櫃發售的潤手霜樣本的標籤資料，每支樣本售價由約$24至$210不等。當中發現，有8款樣本含有至少1種可致敏的香料成分，部分更標示含有10種可致敏香料成分。

消委會最終只推薦5款潤手霜，不含任何可致敏香料成分。名單如下：

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1. BIODERMA 柔潤護手霜

2. EAU THERMALE Avène 極致滋潤護手霜

3. YVES ROCHER 山金車深層滋養潤手霜

4. Eucerin 抗乾燥深度滋養手霜

5. EOS Evolution of Smooth 潤手乳霜（蘭花香草）

消委會提醒，消費者購買前護手霜時，應細閱包裝上的成分資料；對香料過敏人士，應留意產品中是否含有香料及可致敏香料成分等可能會引致皮膚不良反應的成分。

「水中銀」7款無毒兼保濕抗炎潤膚露

除了消委會檢測，「水中銀」早前亦從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧，購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，當中包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL等。

根據安全測試結果顯示，22款潤膚露產品的安全測試中，有8款被評為綠魚（代表品質卓越）；但其中1款樣本在保濕或抗炎功效評級方面遜色，故最終推薦7款整體表現良好的潤膚露，名單如下：

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1. NIVEA 深層潤膚露

2. NIVEA 舒敏修復潤膚露

3. NIVEA 蘆薈舒緩呵護潤膚露

4. CeraVe 長效保濕修復乳

5. PHYSIOGEL 抗敏舒緩乳液

6. PHYSIOGEL 低敏保濕乳液

7. ST.Ives 燕麥舒緩潤膚露

「水中銀」特別提到，7款整體表現良好的潤膚露中，尤以「NIVEA 深層潤膚露」、「NIVEA 舒敏修復潤膚露」和「CeraVe 長效保濕修復乳」被評為「保濕功效」及「抗炎功效」顯著。

專家教内服中藥療法

中醫將濕疹分濕熱、脾虛、血虛三大類型。而内服中藥所用藥材，依患者病徵及體質定製、調整，可最有效進行調理，平衡體内陰陽五行、固本培元。

1. 濕熱型濕疹

常見於急性濕疹，症狀如皮膚有皮膚有水疱、灼熱感，痕癢劇烈，滲液較多

可用葯如龍膽草、梔子、黃芩、苦參、滑石、澤瀉、生地黃、土茯苓，清熱祛濕。

2. 脾虛型濕疹

常見於亞急性濕疹，症狀如皮膚痕癢或有鱗屑，神色疲倦、胃口欠佳，腹脹便溏。

可用葯如蒼朮、白朮、茯苓、薏苡仁、澤瀉、白扁豆、赤小豆，健脾化濕。

3. 血虛型濕疹

常見於慢性濕疹，症狀如面色蒼白，皮包粗糙變厚、乾燥，脫屑較多。

可用葯如當歸、白芍、熟地黃、川芎、荊芥、製何首烏、玄參，養血祛風。

消委會邀請香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授余嘉慧，詳細解釋内服中藥療法：

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