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汪小菲現任太太︱汪小菲妻子在大S死後首發聲　 繼母馬筱梅疑透露子女沒送亡母最後一程

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

汪小菲現任太太馬筱梅疑暗示大S子女沒送亡母最後一程。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲太太 / 馬筱梅】「大S」徐熙媛在日本旅遊時因流感併發肺炎病逝，在本月15日前於金寶山「玫瑰園」下葬，入土為安。

因為儀式僅限至親到場，而媒體只知具俊曄和徐家在雨中送大S最後一程，不過前夫汪小菲未現身，至於大S子女有否在場，外界人便不清楚。

大S徐熙媛去世｜大S離世一個月將長眠金寶山　S媽未能走出傷痛用9個字訴悲傷

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汪小菲現任太太︱馬筱梅疑有暗示

至於汪小菲現任太太馬筱梅（Mandy）當晚在社群上載出限動兩張照片，透露人在台北參加美術手作課，並分別寫下：「謝謝老師今日帶我們可愛的手作課」、「回家有媽媽做的飯」，被外界認為她在暗示自己照顧大S一雙子女，同時他們沒出席葬禮送亡母最後一程。

傳媒人葛斯齊在直播中被問到汪小菲和兩個子女有否出席S下葬儀式？葛斯齊稱：「小孩不適合去那種場合！」並指網友應要明白他們的心情，並指覺得S家很多事「不符合常理」，認為在台灣來說，喪事結束時，見了最後一面後，棺木就會從後面離開，不會從正門離開現場。

不過也有網民回應：「人家都過世了，就別老提人家了，有意思沒」、「和你有甚麼關係啊，能不能別再吃人血饅頭了。」等。

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