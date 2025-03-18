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電眼港姐｜王晶揭劉嘉玲綁架事件驚人內幕　爆綁匪原本目標疑是電眼港姐亞軍

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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王晶爆劉嘉玲遭挾持事件驚人內幕，原來綁匪目標原是另一位港姐亞軍，令網民嘩然！

【王晶/劉嘉玲/李美鳳】導演王晶和女兒王子涵於自家YouTube頻道「王晶笑看江湖」中大談娛圈秘史，日前一集講到「港影圈至暗時刻」，他就重提1990年哄動全城的劉嘉玲綁架案，更揭露驚人內幕，指綁匪當年的目標其實並非嘉玲姐，而是現年61歲的電眼港姐亞軍！

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電眼港姐李美鳳｜王晶爆劉嘉玲綁架事件驚人內幕

王晶近來主力經營網台節目，除了大談過往跟多位巨星合作的點滴外，也會重提娛樂圈的大小事，日前他就提到劉嘉玲於1990年遭挾持並拍下不雅照片一事，他在節目中凝重表示：「這個事情比較可怕，可是當時，我聽說，那幾個人的目標根本不是劉嘉玲，而是當時的港姐李美鳳。」

他指綁匪在跟蹤李美鳳的時候，由於跟甩了，但碰巧遇到劉嘉玲，於是索性改目標去綁架劉嘉玲。王晶形容劉嘉玲當日真的不走運，結果遇上這班人，他說：「也不是厲害的壞人，是小流氓。當時劉嘉玲開車去找苗僑偉，可是在樓下大廈等開門的時候，就被人從車上扯走，這件事特別轟動，當然是不幸的事。」令網民嘩然！

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電眼港姐李美鳳｜李美鳳改嫁後成幸福少奶奶

李美鳳於1987年參加港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐而加入娛樂圈，並有「電眼美人」美譽，她拍下不少經典作品，憑一雙電眼迷倒不少男士，是90年代的女神之一，不過她最為人熟悉的八卦是跟音樂人林敏驄有過一段婚姻，兩人於1990年低調在加拿大註冊結婚，惜這段婚姻只維持5年便宣告離婚。

至1996年4月，李美鳳改嫁台灣國茶實業太子爺兼復興航空監察人鄭翔中，更全面退出演藝圈兼移居台灣，婚後誕下一對龍鳳胎鄭寶兒（Nicole）和鄭忠福（Johnnie Junior），專心相夫教子，成為幸福少奶奶。

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電眼港姐李美鳳｜一對龍鳳胎同是高材生

已絕跡幕前的她對上一次露面，已經是去年2月，當時她一家四口全家福罕有曝光，照片中見到已「登六」的她風采依然，雙眼仍舊充滿電力，身材也保養得宜，不失女神氣質，她的一對寶貝也遺傳了媽媽的優良基因，女兒似足媽咪甜美可人，兒子也是一表人才，而且同樣是高材生！

Nicole和Junior中學時期在台灣就讀台北美國學校（Taipei American School，TAS），之後齊齊到美國升學，Nicole入讀聖母大學（University of Notre Dame），被公認為美國頂尖大學之一，學生以天主教徒為主。有資料顯示Nicole是科學學士畢業，但亦有指她取得社會學及生物商學的學士學位。

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畢業後，Nicole留在美國發展做諮詢公司，2022年起，她到美國波士頓大學（Boston University）牙科學院攻讀牙醫學博士學位，相當厲害！而弟弟Johnnie Junior亦不遑多讓，他升讀2024年QS世界大學排名百大學府普渡大學（Purdue University），就讀動物科學碩士課程，並擔任本科研究員。據知他讀大學前已在台北的獸醫診所做過兼職助理，大學時期也曾擔任台北市立動物園研究助理，對動物充滿愛心。

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