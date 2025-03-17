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吳文忻抗癌｜疑乳癌惡化曾留院2星期一度痛哭　吳文忻自我打氣：我一定過到這關

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撰文： 艾維

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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吳文忻（現名：吳忻熹 ）疑乳癌惡化，早前再度入院接受治療。

【吳文忻/吳忻熹/香港小姐/乳癌】前港姐吳文忻（現名：吳忻熹）去年8月因乳癌復發接受化療，期間她在社交平台分享抗癌日記，記錄自己的治療過程與心路歷程。她曾接受細胞治療及針灸等方法，病情一度好轉，但近日因乳癌惡化再次入院治療。

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吳文忻患癌｜抗癌長途戰開始

住院超過兩週的吳文忻於3月6日出院，期間，她接受了心包刺穿術，將心臟積水抽出來，此外她更進行了其他治療，她曾於社交網上載大堆藥物的照片兼寫道：「長途戰剛開始」。

今日，吳文忻在社交平台上載影片，分享住院過程，並寫道：「這是過往兩星期醫院的記錄。」

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吳文忻患癌｜痛苦表情令人心酸

影片中，吸著氧氣的吳文忻躺在病床上，感謝朋友們的支持與愛護。她說：「我現在已經在瑪麗醫院第四天了。我知道這段時間很辛苦，是好辛苦的，但同時我也很開心，因為有很多朋友來探望我，給我吃的，煲很多湯給我，讓我感受到滿滿的愛。」

儘管抗癌過程痛苦不堪，吳文忻依然不忘為自己打氣：

這一場仗是要硬吃的，是要辛苦去打，而打得來我是開心， 因為有很多愛和人支持我。 感恩，不要緊，關關難過關關過，我一定會過到的。

影片中除了剪輯朋友探望的片段，還記錄了她接受治療的過程。當中，她因疼痛大喊「好痛，好痛」，甚至抹著眼淚，令人心疼。

吳文忻（現名：吳忻熹 ）去年8月時因乳癌復發要接受化療。 （取自instagram）

積極抗癌的吳文忻並未被病魔嚇倒，反而以正面態度面對治療。她曾前往泰國接受細胞治療，並於去年11月分享抗病進展，提到左胸的腫瘤已縮小一半，情況一度樂觀。

及至12月，她透露正接受針灸治療，從公開影片中可見她面色紅潤，頭上長出濃密短髮，精神狀態良好。不過二月中她要再度入院治療，似乎乳癌再度惡化。

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