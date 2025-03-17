不敵癌魔｜兩屆康城影后不敵癌魔 17歲首封后演出逾60部作品 生前最後帖文曝光【附腎上腺癌症狀】
撰文： 黃堯姿
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【腎上腺癌／康城影后／】比利時女星Émilie Dequenne昨日（16日）驚傳離世，她2年前證實患上極罕見腎上腺癌，一直積極抗癌，上月曾透露病情一度好轉將出院。沒想到一個月後驚傳死訊，終年43歲。
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綜合外媒報道，比利時女星Émilie Dequenne昨日（16日）驚傳離世，終年43歲。
不敵癌魔｜曾於「世界癌症日」公佈出院喜訊 最後帖文曝光
2年前，Émilie Dequenne被診斷出罹患極為罕見的腎上腺癌。她未有放棄並積極抗癌，上月4日在IG曬出一張自拍照，表示自己病情好轉，再過13天就可以出院了。她當時發文感嘆，並特別感謝家人一直無微不至的照顧：
今天是世界抗癌日……我13天後就可以出院了！多麼艱難的戰鬥！而我們別無選擇。
一個月後，經Émilie Dequenne的家屬和經理人公司於昨日（16日）證實她已不幸病逝，享年43歲。
不敵癌魔｜與國際巨星合作 留下經典作品
Emilie Dequenn曾與多位國際巨星合作，憑著其成名作《露茜妲》（Rosetta）出道，在康城影展獲封影后，隨後累計演出超過60部電影，曾多次在國際影展中獲獎。2012年，Émilie Dequenne再憑《Our Children》奪得康城影展「一種關注」單元最佳女演員獎；2021年，她亦憑《The Things We Say, the Things We Do》獲得法國凱撒電影獎最佳女配角。此外，她還參演了多部知名電影，如《狙魔特攻》（Vampires）、《列車上的女孩》（The Girl on the Train）、《親陌》（Close）等，累計演出超過60部電影，成為歐洲影壇的重要代表人物之一。她的遺作是去年秋天上映的《TKT》，該片也成為她演藝生涯的最後一部作品。
Émilie Dequenne的演藝生涯中，曾與多位國際知名演員合作，包括金像影后Kathy Bates與奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）。她與兩位巨星共同出演了2004年的電影《The Bridge of San Luis Rey》，該片改編自同名經典小說，Emilie在片中的表現備受好評。
過往電影作品包括：
腎上腺癌｜屬非常罕見癌症 40、50歲的成年人最有可能患病
據妙佑醫療國際網站資料，腎上腺癌就是始於一側或兩側腎上腺的罕見癌症，腎上腺是兩側腎臟上方各邊一個三角形小腺體。腎上腺產生的激素幾乎向全身每個器官與組織發出指令。腎上腺癌又稱腎上腺皮質癌，可能出現在任何年齡，但5歲以下的兒童和40、50歲的成年人最有可能患病。如果及早發現，腎上腺癌有治癒的機會。但如果癌症已擴散至腎上腺以外的部位，治癒的可能性就會降低。可以通過治療減緩病情進展或復發。
腎上腺中形成的大部分增生屬於非癌性（良性）。腎上腺也可能出現腎上腺良性腫瘤（例如腺瘤或嗜鉻細胞瘤），患者會出現以下症狀：
腎上腺癌12大症狀包括：
- 體重增加
- 肌肉無力
- 皮膚出現粉紅色或紫色擴張紋
- 女性體內激素水平變化，可能導致面部毛髮過多、脫髮和經期不規律
- 男性體內激素水平變化，可能導致乳房組織增大和睾丸縮小
- 噁心
- 嘔吐
- 腹脹
- 背痛
- 發熱
- 食慾不振
- 體重意外下降
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