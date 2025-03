不敵癌魔｜兩屆康城影后不敵癌魔　17歲首封后演出逾60部作品　生前最後帖文曝光【附腎上腺癌症狀】

【腎上腺癌/康城影后/】比利時女星Émilie Dequenne昨日(16日)驚傳離世,她2年前證實患上極罕見腎上腺癌,一直積極抗癌,上月曾透露病情一度好轉將出院。沒想到一個月後驚傳死訊,終年43歲。

最新影片:

綜合外媒報道,比利時女星Émilie Dequenne昨日(16日)驚傳離世,終年43歲。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不敵癌魔|曾於「世界癌症日」公佈出院喜訊 最後帖文曝光

2年前,Émilie Dequenne被診斷出罹患極為罕見的腎上腺癌。她未有放棄並積極抗癌,上月4日在IG曬出一張自拍照,表示自己病情好轉,再過13天就可以出院了。她當時發文感嘆,並特別感謝家人一直無微不至的照顧:

今天是世界抗癌日……我13天後就可以出院了!多麼艱難的戰鬥!而我們別無選擇。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

一個月後,經Émilie Dequenne的家屬和經理人公司於昨日(16日)證實她已不幸病逝,享年43歲。

不敵癌魔|與國際巨星合作 留下經典作品

Emilie Dequenn曾與多位國際巨星合作,憑著其成名作《露茜妲》(Rosetta)出道,在康城影展獲封影后,隨後累計演出超過60部電影,曾多次在國際影展中獲獎。2012年,Émilie Dequenne再憑《Our Children》奪得康城影展「一種關注」單元最佳女演員獎;2021年,她亦憑《The Things We Say, the Things We Do》獲得法國凱撒電影獎最佳女配角。此外,她還參演了多部知名電影,如《狙魔特攻》(Vampires)、《列車上的女孩》(The Girl on the Train)、《親陌》(Close)等,累計演出超過60部電影,成為歐洲影壇的重要代表人物之一。她的遺作是去年秋天上映的《TKT》,該片也成為她演藝生涯的最後一部作品。

Émilie Dequenne的演藝生涯中,曾與多位國際知名演員合作,包括金像影后Kathy Bates與奧斯卡影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)。她與兩位巨星共同出演了2004年的電影《The Bridge of San Luis Rey》,該片改編自同名經典小說,Emilie在片中的表現備受好評。

過往電影作品包括:

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

腎上腺癌|屬非常罕見癌症 40、50歲的成年人最有可能患病

據妙佑醫療國際網站資料,腎上腺癌就是始於一側或兩側腎上腺的罕見癌症,腎上腺是兩側腎臟上方各邊一個三角形小腺體。腎上腺產生的激素幾乎向全身每個器官與組織發出指令。腎上腺癌又稱腎上腺皮質癌,可能出現在任何年齡,但 5歲以下的兒童和40、50歲的成年人最有可能患病 。如果及早發現,腎上腺癌有治癒的機會。但如果癌症已擴散至腎上腺以外的部位,治癒的可能性就會降低。可以通過治療減緩病情進展或復發。

腎上腺中形成的大部分增生屬於非癌性(良性)。腎上腺也可能出現腎上腺良性腫瘤(例如腺瘤或嗜鉻細胞瘤),患者會出現以下症狀:

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

腎上腺癌12大症狀包括:

體重增加

肌肉無力

皮膚出現粉紅色或紫色擴張紋

女性體內激素水平變化,可能導致面部毛髮過多、脫髮和經期不規律

男性體內激素水平變化,可能導致乳房組織增大和睾丸縮小

噁心

嘔吐

腹脹

背痛

發熱

食慾不振

體重意外下降

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5