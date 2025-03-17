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奧斯卡影后｜妮歌潔曼宣布暫別演藝圈　背後1原因感身心疲倦

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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影后妮歌潔曼宣布暫離演藝圈。（AFP圖片）

現年57歲的奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）宣布暫時離開演藝圈！去年她推出多套電影及電視劇，當中包括《阿媽戀上我波士》（A Family Affair）、《魔咒奇緣》（Spellbound）、《乖女孩》（Babygirl）、《外籍之人》（Expats）及《特別行動：母獅》（Lioness Season 2），還有即將上映的新電影《荷蘭鎮》（Holland），多產量的一年使她年收入達3100萬美元，成為唯一年收入榜前10名的女星。

妮歌潔曼｜1原因暫離演藝圈 

妮歌潔曼透露去年雖取得了不小成就，但卻非常疲憊，因此計劃在完成《荷蘭鎮》的宣傳後，給自己一個長假，因為她深知休息對於身心健康的重要性。在接受雜誌訪問時，她表達了對於「女超人」這一標籤的困惑和不安，雖然因工作而獲得了許多讚賞，但有時被稱為「女超人」卻讓她感到壓力爆煲，這個標籤常常被用來形容那些能夠平衡事業和家庭的女性。

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妮歌潔曼進一步解釋，「女超人」稱號代表著無所不能的形象，但這並不符合她的真實情況。她坦言自己努力工作，也意識到過無法兼顧家庭與事業，為此感到沮喪，她並非超人，與其他普通的上班族媽媽無異，同樣面對工作與家庭的挑戰。

妮歌潔曼｜兩度流產遭湯告魯斯拋棄

1967年出生的妮歌潔曼，小時候已對演戲有濃厚興趣，長大後在澳洲修讀演藝課程， 憑1.8米身高及標緻樣貌，16歲在澳洲出道拍戲拍劇發展順利。

其後，妮歌潔曼與「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）因拍攝《雷霆壯志》（Days of Thunder）擦出愛火，二人於1990年平安夜拉埋天窗，成為90年代最著名的金童玉女。

妮歌潔曼與湯告魯斯於1999年曾合作拍《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）。

妮歌潔曼曾向傳媒剖白，指1990年時曾懷孕，卻因宮外孕而流產，之後領養了女兒Isabella與兒子Connor。2001年，妮歌潔曼再度小產，湯告魯斯其後突提出離婚。

事隔多年，妮歌潔曼重提與湯告魯斯的一段情，指當年結婚時自己只有23歲，仍像個小孩，但她對這段婚姻不感到後悔，而二人離婚的原因仍是一個謎。

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