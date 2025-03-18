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凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【鄧麗欣／Stephy／凍齡/素顏】41歲鄧麗欣（Stephy）近日舉辦出道22年至今首場紅館演唱會掀起粉絲一波回憶殺，為了這場期待已久的演唱會，她早前曾抽空做Facial，盼以最佳狀態上台，同時亦曝光超近鏡高清素顏相片，引發網民熱議。

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Healthy Life｜2個動作助準媽媽拉伸肩膀

Stephy由少女組合Cookies成員身份出道後，最初成為一名女歌手，後來轉向演員道路發展，曾兩度入圍香港電影金像獎最佳女主角。日前她再回歸歌手身份，舉辦一連三場的演唱會。

據Stephy社交平台Instagram貼文顯示，Stephy於上月演27日、唱會前夕曾前往美容院進行Facial護理，相片中她上身裹著毛巾對鏡頭自拍，配文寫道：「終於有時間做Facial扮吓靚，如果唔係點以最佳狀態喺台上見你哋」。

今年踏入41歲的Stephy，素顏狀態下皮膚仍然白滑零毛孔，臉色紅潤自然，不少網民見到相片後都忍不住大讚「素顏都勁靚」、「皮膚好到犯規」，更有粉絲直呼「靚到心動」。

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鄧麗欣｜演唱會昨日迎來尾場 16年後首度「7餅合體」

演唱會特別嘉賓除了有魏浚笙（Jeffrey）合唱《好好戀愛》外，過去曾屬Cookies成員的Stephy，迎來16年來首度「7餅合體」,Cookies六位成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）以及馬思恆（Helena）全部到場，重現經典曲目《心急人上》及《Forever Friends》，雖然缺少了兩位成員傅穎（Theresa）和蒲茜兒（Serena），但仍引發全場觀眾的回憶殺。

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相關內容｜5大抗衰老食物

想要延長年輕狀態，生活及飲食方面調理皆不可或缺，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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資料來源：Instagram@stboo

更多報道:

凍齡女神丨前TVB花旦60歲慶生素顏零濾鏡狀態驚人　曾助好友還債歷5段情樂做單身貴族

凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？

 

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