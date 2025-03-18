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周末療癒好去處！走進「330邨」參與多元攤位活動 關顧身心靈健康

特約

發布時間： 2025/03/18 11:00

最後更新： 2025/03/18 17:27

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

在忙碌的都市生活中，我們經常面對壓力、焦慮和孤獨感。急速的生活節奏，不但讓我們忽略了身心靈的健康，也缺乏時間與人好好溝通。若大家希望與身邊人重新建立真摯的關係，並尋找內心的平靜，就不能錯過3月29日至30日於荃灣 D ‧ PARK愉景新城舉辦的「聽 ‧ 心 ‧ 說330——重拾真摯的連結」活動。屆時，大家可化身邨民一起走進「330邨」，體驗一場身心靈療癒之旅，重新建立人與人之間的真摯連結。

成為330邨民 沈浸在正感社區之中

自2019年開始，新生精神康復會（新生會）推出了「dayday330」行動，鼓勵大家每天進行「330小休息」，即每日花3分30秒做一件自己喜歡的事情，有助紓緩平日生活中遇到的情緒和壓力。而每年的3月30日（330日），新生會都會舉辦公眾活動，推廣330（身、心、靈）整全健康。今年，新生會將於3月29日至30日，於荃灣D ‧ PARK愉景新城L1中庭舉行「聽 ‧ 心 ‧ 說330——重拾真摯的連結」活動，誠邀大家以「邨民」身份，沈浸在這個充滿正能量的社區中，體驗聆聽、感受、溝通、理解及連結的重要性。同時，透過多元攤位活動體驗，感受「330小休息」，並希望大家將其融入日常生活中。

5大330活動體驗 助建立更真摯的連結

隨着社交媒體的普及，我們可以輕鬆地與他人保持聯繫，但這種虛擬的互動卻無法取代真正的情感交流。面對生活的壓力時，不少人都會感到孤獨和無助，讓我們更加渴望真摯的連結和情感的支持。在「330邨」中，大家可以透過體驗活動重新覺察自我感受，與身邊的人建立更深的連結。當中有以下5大重點活動推介︰

邨民聊天室：3分鐘無壓力對話

有些內心的想法或說話難以與身邊人分享？邨民聊天室就為參加者塑造一個安靜且極具私隱的空間，透過話題卡，與另一位參加者進行3分鐘無壓力的對話，分享彼此的故事，聆聽那些從未留意的聲音，不但可以重新覺察自我感受，更能拉近人與人之間的距離。

觸動心靈照相館：捕捉珍貴瞬間

場地還設有一個情感照相館，參加者可以透過擁抱、微笑、牽手等互動，以快門捕捉那些溫暖的瞬間。拍下的照片將成為難忘的回憶，提醒我們珍惜身邊的人與事。

將心比心館：換位思考的藝術

館中設有6個精心設計的情景展板，將引導參加者進行換位思考。每個展板展示了日常生活中的常見溝通場景，並配有插畫與提問，讓參加者在沈浸式的環境中反思自己的溝通方式，學習運用同理心及換位思考的技術去溝通。

心情茶座：品味情感的滋味

在心情茶座中，參加者可以選擇符合自己當下心情的特調飲品，這些飲品以不同的情感為主題，讓大家在品嚐的過程中，探索自己的情緒溫度，以味蕾感受人生百味。

LEGO Six Bricks 挑戰：親子聯繫的橋樑

LEGO 協作工房由南非Care For Education認可導師Kevin Fong帶領，讓孩子們與父母一起參加互動性高的挑戰，從搭建結構到團隊合作任務，透過這些活動增進親子之間的溝通，讓彼此更了解對方的想法與表達方式，建立更緊密的聯繫。

除了5大重點活動外，場地還有更多精彩活動，包括沙畫影片播放區、傳心樂亭（點唱機）、感受交流站、小休息匯聚站（投票站）、雙人互動舞蹈工作坊等等，節目相當豐富。就讓我們一起走進「330邨」，在這個充滿愛與連結的空間，體驗身心靈的療癒。無論是透過對話、親子互動，還是品味情感，這裡都將是你尋找內心平靜與連結的理想之地。別忘了，生活中最重要的，是與自己和他人的真摯連結！

「聽 ‧ 心 ‧ 說330——重拾真摯的連結」
日期：2025年3月29日（星期六）至3月30日（星期日）
時間：上午10時至下午5時
地點：荃灣 D ‧ PARK愉景新城L1中庭

了解更多︰ https://shorturl.at/w0pFZ

雙人互動跳舞工作坊報名連結：https://bit.ly/4iCEmNS

（特約）

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