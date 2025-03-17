強積金取消對沖｜工聯會：據報部份僱主存誤解　澄清「轉制日」前炒人「無著數」

▲ 部份僱主誤以為於今年5月1日強積金取消對沖「轉制日」前解僱員工，可以節省開支。

工聯會2位立法會議員鄧家彪和郭偉强今日說，留意到有報導指，部份僱主誤以為於今年5月1日強積金取消對沖「轉制日」前解僱員工，可以節省開支。他們強調，提早「炒人無著數」，提醒僱主「唔好計錯數」。

鄧家彪和郭偉强今日(17日)晤傳媒解釋，假設一名僱員的服務年資為5年，「轉制日」前最後一個月的工資為18,000元，如遭解僱，僱主須支付的遣散費／長期服務金為60,000元（18,000 x 2/3 x 5年），強積金可對沖54,000元（18,000 x 60% x 5年），僱主額外補6,000元，即10%。在不設追溯期的對沖安排下，如果僱主能夠繼續聘用該名僱員，日後再結束僱傭關係，便可用繼續聘用期間的強積金供款抵消2025年5月1日之前的遣散費。

他們續說，現職僱員如繼續受僱，其遣散費／長期服務金仍以39萬元為上限，超出的部份須從轉制後部分扣減，亦即從遣散費／長期服務金不可「對沖」的部分減去。而轉制後新聘員工則要由「零」開始重新累計至最高39萬元；因此，繼續聘用資歷長的資深員工對僱主更有利。

▲ 工聯會立法會議員鄧家彪（右）聯同立法會議員郭偉强（左）見傳媒。（工聯會Fb影片截圖）

強積金取消對沖｜政府推為期25年的資助計劃 工聯會：僱主無須過分憂慮

為協助僱主適應政策轉變，政府將推出為期25年的資助計劃，為僱主分擔在取消強積金「對沖」安排後的遣散費及長期服務金支出。

他們指，根據數據，有九成中小企業的僱主處理遣散費／長期服務金的金額通常在50萬以內；所以，政府有關資助計劃的預算開支已涵蓋絕大部分中小企業的情況，僱主無須為此過分憂慮。

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