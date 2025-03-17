升中面試︱內地女考入聖保羅男女中學　公開學霸神校面試攻略+流程

▲ 想入讀聖保羅男女中學的同學仔可以參考。

【聖保羅男女中學/升中面試/直資】3月是升中面試的日子，中西區直資名校聖保羅男女中學將於本月22日舉行面試日，成功入讀聖保羅男女中學的內地女生就在社交平台分享面試經過及流程，她表示雖然已經畢業多年，但仍然感恩去到一間這麼好的學校讀書。

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女生已經畢業並在中文大學攻讀商科，她來自北京，而當時她申請入聖保羅男女中學時的背景，在小學成績全級第一，惟沒有說明是香港小學還是內地的小學，一封校長推薦信，參與的課外活動有辯論、寫作、奧數、科學比賽、領袖生，而她個人是沒有音樂及運動的獎項。

女生以「內地女生怎麼進入香港神校SPCC」為題在小紅書發文

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聖保羅男女中學｜僅100個學額爭崩頭

早TOPick記者親身到聖保羅男女中學聽取升中簡介會，由助理副校長李民迪及校長潘紹慈簡介學校生活，包括中一新生需要在校留宿1星期學習獨立及加深對學校及同學的認識；以及中三時每位學生需到澳洲布里斯本參加為期28日的野外訓練營，當中需要騎爬山單車、煮食及與當地居民交流，學生的手機老師會保管直到旅程結束，校長指，學生如掛念家人，可以寫信寄返香港。訓練營的目的是讓學生學會獨立及增強抗逆力。

聖保羅男女中學｜面試貼士

學校表示，會安排不同老師與申請人個別面見、不設筆試。面試主要了解申請人的中英文（包括普通話）聽、講、理解及表達能力及數理基礎知識和能力。TOPick綜合了過去數年曾經報考的學生分享，究竟聖保羅男女中學中一入學面試，内容考甚麼？

聖保羅男女中學推動學生的「兩文三語」，中一入學面試也以粵語、普通話和英文進行。2021年由於受疫情影響改為網上面試，但受訪學生指面試過程毫不馬虎，主要以問答形式進行，他被問到「假如有時光機，你最想回去那個朝代及見到那個歷史名人？」，以及要求用中文諺語「經一事、長一智」，即席發揮創意作句。

2021年度的受訪學生也表示，面試也有問及時事題，他當年則被問到對網上課堂的看法。至於英文部分要求朗讀一篇英文文章，面試老師再根據文章内容提問，他當日閱讀的文章與鯊魚有關，他被問到「你會否摸鯊魚？」。

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聖保羅男女中學｜2022年實體面試題

聖保羅男女中學在2022年恢復實體面試，主要以單對單形式進行。其中廣東話及普通話方面，受訪學生要求朗讀一篇中文文章後回答問題；另外一名受訪女生則指，面試老師給予兩個成語「全神貫注」和「心不在焉」，要求她即場造句子。

至於英文方面，老師會派一篇文章給考生，考生要朗讀一次，並即時填充文章中缺失的詞語，面試老師會提問對文章內容的看法，以及要求解釋文章中的生字。

此外，聖保羅男女中學也會考核課外題，例如會問考生「海龜屬於哪種生活類別？」。

聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

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