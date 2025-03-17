學界田徑精英賽｜學界田徑精英賽僅次男拔萃 余振強紀念中學奪男子組亞軍

▲ 余振強紀念中學再奪男子組亞軍。（余振強紀念中學校友會圖片)

【學界精英田徑賽/拔萃男書院/余振強紀念中學/喇沙書院/旅港開平商會中學】2024-2025年度全港學界精英田徑（團體）比賽於啟德青年運動場圓滿結束，拔萃男書院、拔萃女書院分別奪得男子組及女子組團體冠軍，余振強紀念中學奪男子組亞軍，喇沙書院及旅港開平商會中學奪季軍。

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拔萃男書院在本屆賽事中表現全面，無論是田項還是徑項均有不俗發揮。經過兩日激烈角逐，男拔以總分134.5分稱霸男子組，拋離次席的余振強紀念中學47.5分，成功衛冕，以壓倒性優勢完成四連霸。

學界田徑精英賽｜女拔接力逆轉 驚險衛冕后座

女子組方面，拔萃女書院與德望學校的競爭異常激烈，兩隊在總成績上一直叮噹馬頭，直至最後一項4×100米接力賽才分出勝負。女拔憑藉在接力賽中的出色表現奪得冠軍，總成績成功反超德望學校，以135.5分驚險衛冕女子組冠軍，驚險衛冕。

學界田徑精英賽｜余振強紀念中學再奪男子組亞軍

繼上年度奪得男子組亞軍後，余振強紀念中學的田徑隊今年再接再厲，憑藉同學們的拼搏精神與不懈努力，於2024-2025年度全港學界精英田徑比賽中再度勇奪男子團體亞軍，為校爭光。同學們面對強敵毫不退縮，尤其在關鍵項目中發揮出色，最終以優異的總成績力壓喇沙書院及旅港開平商會中學，穩居男子組亞軍。

余振強紀念中學的校友們對師弟們的優異表現感到無比自豪，紛紛透過社交平台表達祝賀與支持。校方亦表示，這一佳績將激勵更多同學參與田徑運動，繼續為學校爭取榮譽。

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「全港學界精英田徑（團體）比賽」新大會紀錄一覽（單項多個紀錄只列最佳）：

項目 運動員 學校 新紀錄 男子110米欄 麥子正 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 14秒01 男子400米 林皓壹 聖馬可中學 49秒03 男子200米 梁靖恆 拔萃男書院 21秒22 男子800米 王諾弘 拔萃男書院 1分54秒54 男子5000米 鍾德澤 聖言中學 15分47秒19 女子5000米 陳柏延 德望學校 18分57秒71 女子標槍 鄺施愛 浸信會呂明才中學 48米38 男子4X400米 王諾弘、梁靖恆、 梁靖舜、劉愷榛 拔萃男書院 3分23秒14



「2024-2025年度全港學界精英田徑（團體）比賽」

男子組總成績（只列前四）

冠軍： 拔萃男書院 134.5分 亞軍 余振強紀念中學 87分 季軍： 喇沙書院、旅港開平商會中學 72分

女子組總成績（只列前四）

冠軍： 拔萃女書院 135.5分 亞軍： 德望學校 133分 季軍： 協恩中學 116分 殿軍： 賽馬會體藝中學 57分

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