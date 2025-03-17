學界田徑精英賽｜學界田精英賽僅次男拔萃 余振強紀念中學奪男子組亞軍
撰文： TOPick教育組
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【學界精英田徑賽/拔萃男書院/余振強紀念中學/喇沙書院/旅港開平商會中學】2024-2025年度全港學界精英田徑（團體）比賽於啟德青年運動場圓滿結束，拔萃男書院、拔萃女書院分別奪得男子組及女子組團體冠軍，余振強紀念中學奪男子組亞軍，喇沙書院及旅港開平商會中學奪季軍。
最新影片︰
學界田徑精英賽｜男拔強勢稱霸
拔萃男書院在本屆賽事中表現全面，無論是田項還是徑項均有不俗發揮。經過兩日激烈角逐，男拔以總分134.5分稱霸男子組，拋離次席的余振強紀念中學47.5分，成功衛冕，以壓倒性優勢完成四連霸。
學界田徑精英賽｜女拔接力逆轉 驚險衛冕后座
女子組方面，拔萃女書院與德望學校的競爭異常激烈，兩隊在總成績上一直叮噹馬頭，直至最後一項4×100米接力賽才分出勝負。女拔憑藉在接力賽中的出色表現奪得冠軍，總成績成功反超德望學校，以135.5分驚險衛冕女子組冠軍，驚險衛冕。
學界田徑精英賽｜余振強紀念中學再奪男子組亞軍
繼上年度奪得男子組亞軍後，余振強紀念中學的田徑隊今年再接再厲，憑藉同學們的拼搏精神與不懈努力，於2024-2025年度全港學界精英田徑比賽中再度勇奪男子團體亞軍，為校爭光。同學們面對強敵毫不退縮，尤其在關鍵項目中發揮出色，最終以優異的總成績力壓喇沙書院及旅港開平商會中學，穩居男子組亞軍。
余振強紀念中學的校友們對師弟們的優異表現感到無比自豪，紛紛透過社交平台表達祝賀與支持。校方亦表示，這一佳績將激勵更多同學參與田徑運動，繼續為學校爭取榮譽。
「全港學界精英田徑（團體）比賽」新大會紀錄一覽（單項多個紀錄只列最佳）：
|項目
|運動員
|學校
|新紀錄
|男子110米欄
|麥子正
|香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
|14秒01
|男子400米
|林皓壹
|聖馬可中學
|49秒03
|男子200米
|梁靖恆
|拔萃男書院
|21秒22
|男子800米
|王諾弘
|拔萃男書院
|1分54秒54
|男子5000米
|鍾德澤
|聖言中學
|15分47秒19
|女子5000米
|陳柏延
|德望學校
|18分57秒71
|女子標槍
|鄺施愛
|浸信會呂明才中學
|48米38
|男子4X400米
|王諾弘、梁靖恆、 梁靖舜、劉愷榛
|拔萃男書院
|3分23秒14
「2024-2025年度全港學界精英田徑（團體）比賽」
男子組總成績（只列前四）
|冠軍：
|拔萃男書院
|134.5分
|亞軍
|余振強紀念中學
|87分
|季軍：
|喇沙書院、旅港開平商會中學
|72分
女子組總成績（只列前四）
|冠軍：
|拔萃女書院
|135.5分
|亞軍：
|德望學校
|133分
|季軍：
|協恩中學
|116分
|殿軍：
|賽馬會體藝中學
|57分
更多相關內容︰
教評專欄｜基灣小學（愛蝶灣）勇奪校際足球比賽冠軍 校長勉勵學生：堅持不懈便能超越自我
校際比賽︱30校精英顯身手拉機王者誕生 視障拉機好手同場獻技學生落力打氣
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」 喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：