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學界田徑精英賽｜學界田精英賽僅次男拔萃 余振強紀念中學奪男子組亞軍

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

余振強紀念中學再奪男子組亞軍。（余振強紀念中學校友會圖片)

【學界精英田徑賽/拔萃男書院/余振強紀念中學/喇沙書院/旅港開平商會中學】2024-2025年度全港學界精英田徑（團體）比賽於啟德青年運動場圓滿結束，拔萃男書院、拔萃女書院分別奪得男子組及女子組團體冠軍，余振強紀念中學奪男子組亞軍，喇沙書院及旅港開平商會中學奪季軍。

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學界田徑精英賽｜男拔強勢稱霸

拔萃男書院在本屆賽事中表現全面，無論是田項還是徑項均有不俗發揮。經過兩日激烈角逐，男拔以總分134.5分稱霸男子組，拋離次席的余振強紀念中學47.5分，成功衛冕，以壓倒性優勢完成四連霸。

學界田徑精英賽｜女拔接力逆轉 驚險衛冕后座

女子組方面，拔萃女書院與德望學校的競爭異常激烈，兩隊在總成績上一直叮噹馬頭，直至最後一項4×100米接力賽才分出勝負。女拔憑藉在接力賽中的出色表現奪得冠軍，總成績成功反超德望學校，以135.5分驚險衛冕女子組冠軍，驚險衛冕。

學界田徑精英賽｜余振強紀念中學再奪男子組亞軍

繼上年度奪得男子組亞軍後，余振強紀念中學的田徑隊今年再接再厲，憑藉同學們的拼搏精神與不懈努力，於2024-2025年度全港學界精英田徑比賽中再度勇奪男子團體亞軍，為校爭光。同學們面對強敵毫不退縮，尤其在關鍵項目中發揮出色，最終以優異的總成績力壓喇沙書院及旅港開平商會中學，穩居男子組亞軍。

余振強紀念中學的校友們對師弟們的優異表現感到無比自豪，紛紛透過社交平台表達祝賀與支持。校方亦表示，這一佳績將激勵更多同學參與田徑運動，繼續為學校爭取榮譽。

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「全港學界精英田徑（團體）比賽」新大會紀錄一覽（單項多個紀錄只列最佳）：

項目運動員學校新紀錄
男子110米欄麥子正 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 14秒01
男子400米林皓壹聖馬可中學49秒03
男子200米梁靖恆拔萃男書院21秒22
男子800米王諾弘拔萃男書院1分54秒54
男子5000米 鍾德澤 聖言中學15分47秒19
女子5000米陳柏延德望學校18分57秒71
女子標槍鄺施愛 浸信會呂明才中學48米38
男子4X400米王諾弘、梁靖恆、 梁靖舜、劉愷榛 拔萃男書院 3分23秒14


「2024-2025年度全港學界精英田徑（團體）比賽」

男子組總成績（只列前四）

冠軍：拔萃男書院134.5分
亞軍余振強紀念中學87分
季軍：喇沙書院、旅港開平商會中學72分

女子組總成績（只列前四）

冠軍：拔萃女書院135.5分
亞軍：德望學校133分
季軍：協恩中學116分
殿軍：賽馬會體藝中學57分

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