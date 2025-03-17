簡約公屋｜第二期申請優先處理截止　申請者盼獲啟德單位

▲ 第二期簡約公屋於今日（17日）或之前申請可獲優先處理。

第二期簡約公屋於今日（17日）或之前申請可獲優先處理。有市民前往樂富房屋委員會客服中心遞交申請，亦有申請者因考慮地點及配套問題，到現場拒絕獲派的元朗攸壆路單位。

簡約公屋｜多人指輪候公屋多年 租金壓力大

朱女士一家三口現租住大埔村屋，每月租金9,000元，已輪候公屋9年。她指，房署早於兩年前通知申請已進入審批階段，但至今仍未上樓，無奈之下決定申請簡約公屋。她期望能抽中啟德單位，以方便就讀初小的女兒往返學校。

黎女士與兒子租住新蒲崗約100平方呎劏房，每月租金5,000元。她表示已輪候公屋5年，「唔知仲要排幾耐，想平啲租，疫情嗰陣捱得都辛苦」。她指剛畢業的兒子在何文田上班，「有得揀緊係想啟德」。就早前過渡性房屋「啟德‧東寓」出現漏水情況，她稱「見步行步啦，到時應該點都會處理好」。

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簡約公屋｜攸壆路地點偏遠 申請者憂影響生計

然而，部分市民對元朗攸壆路項目反應冷淡。方先生輪候公屋超過10年，目前租住深水埗約60平方呎劏房，每月租金3,000元。他直言現時居住環境極差，「衰啲講，監獄嘅環境都可能比我住得好」。日前接獲房署通知可申請簡約公屋後，他特意前往了解，但得知只能申請元朗攸壆路單位後，決定放棄遞表。「我喺市區做樓面散工，朝早6點要開工，冇可能前一晚喺鋪頭門口等開門，唔通為咗元朗個單位唔要份工」。

同樣不接受元朗攸壆路項目的周女士，輪候公屋僅2年。她認為元朗配套及交通不便，而簡約公屋只能住5年，擔心屆時再度搬遷會帶來困擾。「如果抽中其他交通較方便的地點，我都可以考慮。」

合資格人士於今（17日）或之前遞交表格可獲優先處理，署方明起（18日）仍會繼續接受申請。房屋局會按申請者的得分排序，以電腦隨機方式為申請者編配簡約公屋單位，並於本年年中起陸續發出首批「有條件配房通知書」。第二期簡約公屋涵蓋啟德世運道、屯門青福里、觀塘順安道及上水彩園路，共提供約5,060個單位，預計今年第四季起陸續入伙。至於元朗攸壆路屬第一期項目，約2,150個單位將於本月28日入伙。

▲ 第二期簡約公屋於今日（17日）或之前申請可獲優先處理。（陳靜儀攝）

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