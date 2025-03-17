足球女將︱王頌茵擔心因傷落後進度拖累球隊　Kathy仔哽咽：好嬲自己點解咁渣

【王頌茵 / Kathy仔／羅詠琪／蘇皓兒】ViuTV節目《足球女將》，首輪招募24位具有運動細胞的美女藝人和KOL等，進去由零開始爲期的5個月特訓，及與不同球隊作賽。過程中，她們力爭取只有11位的出線名額。

於今晚播出的《足球女將》，王頌茵（Kathy仔）坦言擔心自己狀態停滯不前，表示初期訓練時已不慎受傷，擔心拖累整隻球隊進度，她一度哽咽：「好嬲自己點解咁渣，點解我會恢復得咁慢嘅，我好似游極都游唔到上去咁」。

足球女將︱Rose Ma被教練郭嘉諾指表現令人失望 馬俊怡強忍淚水再練習

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

足球女將︱投票選隊名

Kathy仔形容，足球是一個團隊運動，若在球隊中找不到自己的定位和位置的話，自己還否受需要，看來是次的足球訓練確實給Kathy仔帶來不少壓力。

不過有壓力的同時，亦總有輕鬆的時候。練習多時，終於是時候要為球隊命名。

眾「足球女將」們各自提議隊名，並投票選出最終隊名。隊員們都用盡心思提出隊名，包括有Kathy仔的《螢花》、 羅詠琪（Wingki）的《有Viu》、蘇皓兒（Chloe）的《將軍》、楊浩兒（Manchester）的《軍士灣》、馬俊怡（Rose）的《花火》、鍾慧樺（Ice）的《飛揚》等等，最後究竟哪一個隊名最得大家歡心？

金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」 第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點

金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣 舊拍檔元斌曾打算出手相救

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】