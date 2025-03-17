內地交流團｜五邑司徒浩中學廈門交流團爆腸胃炎　36名師生出發6人出事

▲ 衞生署衞生防護中心公布再有內地交流團爆腸胃炎。（資料圖片）

再有內地交流團爆腸胃炎！衞生署衞生防護中心今日（17日）公布正調查一宗中學交流團出現急性腸胃炎徵狀的個案群組，涉及6名上周參加交流團到廈門的中學生。

中心公布最新個案涉及一間位於觀塘區的中學，據了解涉事學校為藍田的五邑司徒浩中學。

該校36名師生在本月13日至15日參加交流團到廈門，期間6名學生自3月14日晚上約9時至翌日早上約7時，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中5人在當地求醫，全部無需留院。

中心正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭。初步流行病學調查顯示，所有6名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物，亦沒有其他出發前在香港的共同暴露史。故此，中心現階段未能排除患者可能經進食受污染的食物而感染，中心已把相關的流行病學調查及食肆的資料通報內地衞生當局。中心亦正安排患者收集糞便樣本作化驗，並已知會教育局相關評估情況。

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