第三間醫學院｜政府共接獲3間大學提交建議書　學者：科大跑出機會大

▲ 醫務衛生局今日（17日）傍晚發稿，表示政府共接獲3間大學提交籌備本港第三間醫學院的建議書。（資料圖片）

今日（17日）為大學提交第三間醫學院建議書的限期，政府表示共接獲3份建議書，分別來自浸會大學、理工大學和科技大學。有不願具名的學者表示，相信科大跑出的機會相當大。

政府表示，籌備新醫學院工作組計劃在第二季內與提交建議書的大學進行會面，進一步了解各間大學提出的建議，以作出綜合考量。工作組將會按照早前訂立的10項主要考慮條件，評審大學提交的建議書。

料工作組今年內完成評核

工作組預期今年內完成評核，並向政府建議一個能培養更多優秀醫生支持本地醫療服務體系高質量發展，同時配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。



工作組於去年十月成立，由具醫學教學和大學管理經驗的本地和海內外學者、專業人士、香港醫務委員會和香港醫學專科學院代表，以及相關政府政策局和部門代表組成，負責制定設立新醫學院的方向及準則，並選出合適的大學落實籌備新醫學院。

浸大和科大今午分別已發新聞稿，確認大學已提交建議書。理大則在晚上回覆傳媒查詢，表示大學已提交建議書，將適時公布更多籌建醫學院的詳情，有信心能推動香港發展成為國際醫學培訓、研究及創新樞紐。

有不願具名的學者坦言，科大的實力比其他兩間學校強，亦預料最終科大會跑出。他稱，理大長年培訓輔助醫療人才，醫學應用科技方面也有獨特優勢，但整體實力不如科大；浸大雖中醫發展成熟，但籌辦醫學院上，實力仍較弱。他指出，科大完全沒有醫學教育的經驗，但科大的生物醫學科研優勢明顯，亦有一定國際地位。

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