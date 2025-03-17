淺淺歲月｜堅持賣樓開戲紀念離世前夫　出品人謝淑芬：時間沖不淡我真愛

▲ 《淺淺歲月》以一對離異夫妻橫跨多年的婚姻故事，探討難解的家庭關係及愛情真義。

現正上映由葉童、謝君豪主演的港片《淺淺歲月》，被影迷形容為金像獎遺珠。影片以簡約質樸手法，講述一位事業型女性對亡夫念念不忘的情誼，而故事正是自資出品的謝淑芬的真實感情經歷。

「有很多人問我：為甚麼要拍《淺淺歲月》這齣電影？我覺得每個人心裡面總有一些人和事值得一生惦記，而自己的心裡面有一個很重要的『他』，這個『他』就是已離世的前夫。我害怕自己有一天不知道甚麼原因，再也記不起他來，所以決定拍一齣電影去抓緊他及與他一起的生活點滴。」

《淺淺歲月》的出品人兼聯合編劇謝淑芬（Sabrina），在訪問一開始便堅定而感觸的說。

▲ 出品人兼編劇之一謝淑芬，坦言希望用電影留住她和前夫感情回憶。

感激電影人助圓夢

Sabrina喜歡看電影，但大半生工作都跟影視藝術行業無關，以前也從沒想過要入這一行。至約10年前退休，適逢前夫因病離世，縱然對方在感情上曾有負自己，但她仍想很想能擁有一套電影，來紀念她的感情經歷。

作為一個電影門外漢，謝淑芬沒有途徑和人脈去開拍電影。2016年，當時參加了一些舞台劇演技班的她，適逢其會看到香港公開大學（現名香港都會大學）開?創意電影編劇專業證書，課程由香港電影編劇家協會合辦，有行內知名編劇擔任導師，結果吸引了她去報名，在課堂中學到了許多編劇的知識和基本技巧，一年後畢業，就下定決心要拍電影。

她在2018年先完成了小說《完了，就是緣》，作為電影劇本的藍本，亦因她很喜歡《天水圍的日與夜》編劇呂筱華，透過業內人士穿針引線，成功透請對方任編劇，陳果並答應當監製。Sabrina坦言：「這故事雖然是我的人生濃縮，但自己並沒有太多的起伏經歷，要說的只不過有一段挫敗的婚姻，所以很感謝得到資深電影人的幫忙。」

▲ 電車在戲中有念舊的喻意，謝淑芬跟一眾演員日前便乘坐電車為新戲宣傳。

堅持自資以電影呈現

雖然亦曾考慮拍成本較少的舞台劇，謝淑芬堅持以電影形式呈現。「一來我很喜歡看電影，其次也受到茱莉安摩亞《永遠的愛麗絲》（Still Alice）所影響，該片講述女主角因患了失智症，因此拍了短片給日後的自己回看人生，這啟發了我也決定要用電影講自己的故事。」

但最重要的現實問題是拍攝資金，2019年她賣樓套現了現金，全部用作開戲之用。「呂筱華說可以試下找其他資金的，但我是外行人，也不知拍一套戲大約要幾錢，有了一筆實際在手的金錢，才可以正式找製作班底，也不用怕被別人左右意見。監製陳果知道我賣樓，都吃了一驚，叫我要考慮清楚，因拍戲真的燒錢的事情，但我是心意已決。」

▲ 前夫罹患絕症，妻子選擇以愛與寬恕去陪伴對方完人生最後一程路。

之後影片邀得葉童和謝君豪飾演男女主角，也令Sabrina十分感動。「監製很早就把劇本給了葉童，她看了後都好喜歡，當聽到她答應了演出，我很高興亦放心，因為感受她跟女主角有關連，後來我看了葉童主演的《我愛你》，也是關於失智妻子的愛情故事，更令我覺得拍這部影沒有錯。」

影片2019年決定開拍，但因編寫劇本需時，加上遇上疫情，期間有工作人員確診等，結果前後共花了5年才完成。現在回看，她是感恩多於一切。「我跟前夫有兩個孩子，她們都已長大成人，這套電影就像我和先生的第三個BB，縱然我們的婚姻是失敗的，但看著它，我是甜多於苦。」

▲ 女主角獨力照顧子女，情緒難免有時陷低潮。

一生一次真愛

兼任編劇的謝淑芬坦言，創作過程要不斷挖掘過往的傷心事，內心十分痛苦。「我和前夫在小學已認識，他年青到澳洲留學時，我們一直有書信來往，因為要寫劇本，我重看了這些信件，勾起了好多往事，有些是甜，有些是苦，我會想起以前讀書，他很頑皮地教我出貓、一起參加數學比賽；他去外國讀書，有時沒有寫信回來，我就十分失落，後來他以關正傑一曲《雪中情》來表達心意，所以電影中，我說無論如何，都要買這首歌的版權放入戲中。」

丈夫後來因為有第三者，導致夫妻離婚收場，Sabrina獨力養大子女成材，但她對前夫沒有忘情，並時有聯絡，心底裡始終期盼跛破鏡重圓。戲內丈夫過身後，女主角在瞻仰遺容時，俏俏地把結婚戒指套在亡夫手上，這是故事中杜撰的情節，卻是反映了謝淑芬內心願望。「他沒果沒有離世，依然像存有一線希望，但當他離開，這個願望就從此幻滅。」提起先夫，謝淑芬仍是禁不住哽咽。

▲ 葉童和謝君豪戲中演的靜芬和麒振，經歷命運一再受到考驗，唯有愛讓二人走下去。

整套電影，她只想帶出一個信息：真愛，一生只有一次。「年青人可能覺得這個愛情觀很過時，也有很多人問我為何放不下，可是我愛這個人，掛念這個人，為何要我放下？我的人生或是平淡，但時間沖不淡這份情，有了這部戲，就可以永遠留低我對他的這份愛，當中沒有對與錯。」

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