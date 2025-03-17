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校園活動｜過百師生參加港菁創未來結業禮　幼稚園同學獻唱《我們的家》

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發布時間： 31 分鐘前

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第一屆「港菁創未來」

由香港島青年聯會主辦、香港島校長聯會、香港區家長教師會聯會合辦第一屆「港菁創未來」，結業典禮暨青年論壇於上環「Yo Place」順利舉辦。

典禮邀請了包括署理民政及青年局局長梁宏正，梁毓偉立法會議員、中西區民政事務助理專員廖婉婷、中西區香港童軍總會助理香港總監（港島地域）楊國光博士及眾多位嘉賓、校長、老師。

結業學員分別來自聖士提反堂中學、新會商會陳白沙紀念中學、嶺南中學及福建中學（小西灣）。在場超過一百位中學生、校長及家長參與，場面非常熱鬧。

獻唱《我們的家》

典禮由香港西區婦女福利會幼稚園的學生獻唱「我們的家」，活潑天真的小朋友配以動作唱出這首充滿家國情懷的歌，均為之動容。

在重溫「港菁創未來」的精華片段後，分別由本會主席胡志禧及梁局長致辭，表達對計劃的肯定之餘，亦嘉許各位學員努力的成果。在致辭後，眾多嘉賓向學員頒發獎狀及結業證書，以表揚他們在計劃的付出。

跟接結業典禮是青年發展委員會副主席暨梁毓偉立法會議員 JP，跟在場青少年就「如何將香港打造成盛事之都」作互動交流，不同青年領袖及學員代表也在論壇表達自己精闢的見解。最後，「港菁創未來」的計劃負責人，本會副主席王偉
傑向在場的各位嘉賓及觀眾致謝辭，為典禮畫上完尾的句號。

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