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靚媽精明眼｜無印良品2025春夏及MUJI Labo系列服飾登場　利舞臺廣場店舉辦手袋掛飾工作坊 

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

無印良品最新2025春夏及MUJI Labo系列服飾新品預覽！

【無印良品/MUJI】無印良品利舞臺廣場為港澳地區唯一一間以售賣服飾為主題的店舖，店內提供最齊全的男、女裝服飾及配件，更設有最齊備的MUJI Labo系列，為喜愛簡約的你帶來配搭的樂趣。為迎接春夏的來臨，全新2025春季服飾已陸續登場，同時夏季服飾亦即將推出，為客人提供多樣及季節性的搭配，帶來全新的穿搭靈感，營造個人風格！

無印良品MUJI｜2025春夏服飾時裝展塑造個人造型

早前無印良品利舞臺廣場店舉行「2025春夏服飾時裝展」，一眾模特兒示範一系列最新男女裝服飾、袋、配件、鞋履等配搭，當中包括MUJI Labo系列、漢麻及亞麻系列、涼感系列等等，切合各種不同時間與場合的穿着需要，塑造專屬個人的春夏造型。

MUJI Labo系列通過重新審視衣料的起源並不斷改進，是代表無印良品未來的設計實驗室。系列以摒棄不必要裝飾為設計方向，推出簡約且注重細節的基本服飾。就算只用一種顏色，一件單品，也能配搭出春夏俐落造型，適合喜歡簡約主義的朋友。MUJI Labo系列同時注重細節與質感，採用適合季節的天然素材製造，例如和紙、苧麻及高捻度棉針織等，帶來舒適穿着感。

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除MUJI Labo外，適合春季穿着的漢麻及亞麻系列，其寬鬆剪裁設計與和諧色調，清爽舒適，同時提供柔軟親膚質感，營造出春天休閒感覺。而漢麻有助阻隔紫外線，適合於戶外活動時穿着。夏季涼感系列及透氣泡泡紗系列，則採用透氣性良好的布料製成，通爽涼快，衣物質感輕盈，可以單穿或者疊襯出層次感造型，讓你的夏日衣着更有活力及個性。

無印良品MUJI｜漢麻及亞麻系列備有多款深淺色系

麻生長速度迅速，種植時毋須使用農藥及只需少量澆水，是對環境友善的素材。當中漢麻質地柔軟舒適，具備良好吸濕性和透氣性，帶天然抗菌性，並有助阻隔紫外線。而亞麻具備良好透氣性、吸濕性及速乾性，質感柔韌親膚，會隨着穿着和清洗的次數越變順滑。漢麻及亞麻系列備有多款深淺色系，可以輕鬆配搭出休閒上班或者出遊造型。

配合春天微涼的氣溫，穿上通爽舒適，顏色柔和的麻質衣服，塑造出春日感滿滿的出遊造型。溫柔的春夏系與大地色調，不僅增添了清新感，還能讓整體造型更顯輕盈自在，散發出自然魅力，讓你在春日的陽光下隨心所欲享受每一刻。

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無印良品MUJI｜夏季服飾涼感系列預計4月上旬發售

涼感系列採用高透氣度及觸感涼快的材質縫織而成，質地柔滑，貼合肌膚，穿着時涼快舒適。男 裝有時尚感的亨利領設計短袖T恤，女裝則推出全新色系，設計細節修飾身型，多款衣服飾品，讓 你於夏季上班或假日出遊，都可以配搭出涼快舒適的造型。

簡單以顏色作為整個造型的重點，配搭小物袋或太陽眼鏡等小配件，盡顯夏季感。於夏日戶外活 動，出遊玩樂，最舒適的衣服穿搭，讓你在炎熱天氣中保持清爽，更能展現個人風格，讓每一次出 行都充滿自信與活力。

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無印良品MUJI｜夏季鞋履及配飾

除了夏季服飾，一系列的夏季鞋履及配飾將同時發售，包括各款涼鞋、帽及太陽眼鏡，不同色調， 適合各種場合與個人風格，為你的夏日造型增添細節與記憶點。

MUJI Labo 全新春夏服飾延續無印良品簡約舒適理念，利用自然和材料的特性，精心製作出簡約 且注重細節的商品。今季MUJI Labo更推出不同配飾，例如單肩包、漁夫帽、鋁質硬身行李箱及與 西班牙鞋履品牌 CAMPER聯名製作的真皮低筒便服鞋等，適合追求簡約型格生活的你。

無印良品手袋掛飾工作坊詳情：

  • 日期：2025年3月24日（一）至3月30日（日）
  • 地點：無印良品利舞臺廣場 時間：下午2時至6時（最後報名時間：下午5時30分）
  • 工作坊內容：親手配襯出你個人專屬的手袋掛飾，突顯個人穿搭風格
  • 名額：每日4節，每節45分鐘，每節8位
  • 參加方法：活動期內於無印良品利舞臺廣場消費淨值滿$300或以上即可報名參加， 每人可製作一 條個人專屬手袋掛飾 *名額有限，先到先得，額滿即止

MUJI手袋掛飾工作坊

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