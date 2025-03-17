啟德體育園｜「啟德藝術週」周五開鑼　設9大工作坊及文創市集等

▲ 啟德藝術週。（啟德體育園提供）

啟德體育園將於周五（21日）至下周四（27日）舉辦「啟德藝術週」，設藝術家座談會、藝術工作坊及文創週末市集等，園方也聯同各地及本地多位藝術家，在園區不同角落設置藝術裝置。詳情如下：

• 藝術家座談會：

一連兩日（24及25日）的座談會，多位藝術家、建築師及文化界人士會圍繞「Art& Culture」、「Art& The Outdoors」和 「Art& Mindfulness」三大主題深度對談。

• 藝術工作坊：

藝術週期間有九大藝術工作坊，包括「『畫』出雕塑」、「躍然紙上淺浮雕」、「啟德公共藝術：從概念到原型設計」、「建築攝影：DIY《網漏》相機」、「回收『膠』織捕夢網」、「懷抱過去：金繕工作坊」、「專注當下：書法工作坊」

、「重塑未來：苔球製作工作坊」及「西泠學堂：國畫工作坊」，費用為每人280元或380元。

• 啟藝文創週末市集：

市集將於22日至23日，早上11時至晚上8時，在中央廣場舉行，近50個市集攤位，提供多元手作產品、衣服、植物、天然香薰、首飾、家居設計產品、插畫作品、本地手作及設計品牌、寵物用品和護膚品等。

• 公共藝術裝置：

體育園與多位國際藝術家及本地設計單位攜手合作，包括中國雕塑藝術家任哲、澳洲藝術家當文歷 ‧ 索頓、本地年輕藝術家羅霆、梁軒駿及胡曉宜等，打造10個藝術裝置；作品靈感源自啟德的歷史及體育園的人和事。

除了「啟德藝術週」，體育園3月也有多項活動，包括將在3月下旬至4月下旬週末期間舉行的「啟德美食海灣嘉年華」、本月22日至23日舉行的「飛越啟德 · 香港室內定向挑戰盃」及本月28日至30日舉行的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」等。

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