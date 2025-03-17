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四叔離世︱抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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抱孫即向員工派萬元大利是，李兆基9年抱7孫派5300萬。

【恒基地產/李兆基/四叔】恒基地產向傳媒發出通知，恒基地產創辦人李兆基今日(17日)黃昏逝世享年97歲。人稱四叔的李兆基最為人津津樂道是每逢家有喜事，都會派大利是給旗下員工！

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當年李家誠與李徐子淇誕下四子李建熹，再做爺爺的四叔大派1萬元利是予旗下1,500位員工，總額為1千500萬。 

自2006李家誠與徐子淇結婚，四叔已派每人1萬元利是給過千員工；翌年李家誠與徐子淇的大女兒晞彤出世，首次做爺爺的四叔再派每名員工萬元利是。

2009年徐子淇再為李家誕下二女兒晞兒，四叔則因之前金融海嘯影響，要居安思危，不派利是給員工。 

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2010年，四叔大兒子李家傑做了三胞胎爸爸，一次過得三個男孫的四叔再派萬元利是予員工。

之後李徐子淇於2011年誕下第一個兒子俊熹，四叔又派萬元利是。

至於李徐子淇生B亦獲老爺獎勵，每次都獲贈豪宅當禮物。

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四叔在9年為7名孫兒孫女豪花達5300萬元向恒地員工派利市外，他亦為「七小福」的安樂窩花盡心思，在2010年斥18億元向中建集團許世勳家族購下山頂白加道35號，打造家族大宅，變相每日弄孫為樂亦不需奔波。

恒基地產向傳媒發出通知，四叔離世的消息。

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